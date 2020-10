Actriz asegura que Gloria Trevi le pidió que se desnudara en un casting para Sergio Andrade

Tras muchos años de escándalo por los terribles actos que se cometieron con las integrantes del supuesto “Clan Trevi-Andrade”, la cantante y actriz Lorena Herrera, aseguró que ella estuvo a punto de caer en “las garras” del productor, pero se arrepintió.

Aunque fue hace más de 20 años, el escándalo que salió a la luz a finales de la década de los 90’s, en el que señalaban a Gloria Trevi y Sergio Andrade por corrupción de menores, es un tema que ya forma parte de la historia del espectáculo del País.

Aún así, sigue vigente, ya que hay una demanda en proceso por parte de Gloria Trevi en contra de la periodista Patricia Chapoy, el programa Venatneando de TV Azteca, donde fue que se dio a conocer por primera vez la situación, luego de que una de las integrantes del “clan”, Aline Hernández presentara su libro “La Gloria por el Infierno”.

Luego de “explotar la bomba”, varias personas comenzaron a dar su opinión y supuestos testimonios sobre la situación, una de ellas fue Lorena Herrera, quien le confesó a la presentadora de televisión, Cristina Saralegui, que Sergio Andrade quería representarla al inicio de su carrera y Gloria Trevi ya estaba involucrada con él.

Yo, el contacto lo tenía por Gloria Trevi. Casi en todas las entrevistas que nos veíamos era Gloria Trevi con la que yo platicaba… Me dice Gloria: ‘Oye, es que Sergio está hiperinteresado en ti, tiene muchos planes contigo… te va a hacer un casting en el hotel tal… Para esto, Gloria antes me pidió, pero llorando: ‘Es que al final del casting te tienes que quitar la ropa”, relató Lorena.

Luego de que se le hizo raro que tendría que quitarse la ropa al finalizar la prueba, Herrera prefirió desistir y le advirtió a Gloria que la perdonara, pero que no se quitaría la ropa, lo que ocasionó que la intérprete de “Pelo Suelto” se enfureciera y comenzara a gritarle.

“Ya cuando llegó el casting le digo, perdóname, pero no me voy a quitar la ropa. ‘¡Nooo! No me puedes hacer esto. Me va a matar, nos va a matar a todas’. Lloraba en el baño. No me da pena enseñar mi cuerpo pero porqué me voy a desnudar. Me lloró tanto, se quitó la ropa y me dijo: ‘Mira, yo también tengo una cicatriz aquí…’”, describió en el testimonio.

Después de lo ocurrido, Lorena Herrera agregó que le volvieron a llamar para lanzarla al estrellato con la imagen que actualmente tiene Gloria Trevi, pero no regresó porque le advirtieron que Sergio Andrade era un depravado sexual.



¿Y Gloria Trevi qué dice?

Tras su salida de la cárcel en 2004, Gloria Trevi se presentó en el mismo show de televisión, donde Cristina Saralegui le mostró las declaraciones que había hecho Lorena unos años atrás, video que observó entretenidamente y hubo momentos en que se reía de la actriz y otros en los que se notaba que le molestaba lo que decía.

Al final de la grabación, “La Trevi” negó las acusaciones de Lorena y contestó con humor los cuestionamientos de Cristina.



“La verdad, yo no me imagino diciéndole: ‘Por favor, quítate las estrellitas’, porque ¿cuándo se ha vestido la mujer?”, declaró mientras el público presente le aplaudió.