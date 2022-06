Actor de "Shazam" se sincera sobre su crisis de ansiedad y problemas de salud mental

El actor Zachary Levi se sinceró acerca de su larga batalla con la ansiedad, la depresión y baja autoestima tras haberse criado en un hogar lleno de abusos, donde las expectativas sobre su futuro eran muy altas, informó The Hollywood Reporter.

La estrella detrás de "Shazam", de 41 años de edad, está próximo a estrenar su libro de memorias, "Amor radical: Aprendiendo a aceptarte a ti mismo y a otros", donde como un adelanto mostró sus confesiones sobre su batalla interna por trabajar en su salud mental.

Levi no es capaz de señalar con exactitud cuáles fueron los problemas que lo llevaron a tener un colapso mental a los 37, situación que lo llevó a recibir tratamiento profesional durante tres semanas, ya que incluso llegó a considerar la muerte.

He luchado contra esto la mayor parte de mi vida. Ni siquiera entendí que estaba peleando con estas cosas hasta que tuve 37, hace como cinco años, cuando me dio un colapso mental", afirmó el intérprete en una entrevista con Elizabeth Vargas, "Durante la mayor parte de mi vida, crecí en un lugar donde mi padrastro era un perfeccionista del más alto nivel, su vara estaba muy alta, era imposible de alcanzar, además mi mamá tenía desorden de personalidad".

Esto causó que su progenitora tampoco viviera a las expectativas de su pareja, confesó el actor, además de generar inestabilidad en su hogar. Pues en algunas ocasiones, sus errores personales eran minimizados, mientras que otras la reacción de su madre era fulminante, al grado de escalar al maltrato psicológico.

Un trayecto difícil

El trabajo del actor también supuso un desgaste para su maltrecha percepción de sí mismo, pues su baja autoestima se alimentaba cuando era rechazado para algún papel, o incluso, a ver sus logros profesionales desde la perspectiva de un extraño, como si nunca hubiese pertenecido a los "chicos cool".

Parte de ello también tuvo que ver con el hecho de haber sufrido bullying cuando fue joven. Todo ello contribuyó a que en una ocasión, tuviera un colapso cuando conducía su automóvil en busca de un sitio donde cenar. La dificultad para tomar una decisión hicieron que de pronto, todos sus complejos estallaran por completo.

Después de eso, afirmó haber acudido a una sala de emergencias, pues no dejaba de pensar en morir, pensamiento que afirmó, no era la primera vez que recorría su cabeza. El fallecimiento de algunas de sus figuras ejemplares, como Robin Williams y Anthony Bourdain también afectaron su perspectiva de la vida, pues admitió que si ellos no pudieron con la carga y el estrés emocional de sentirse insuficiente, ¿por qué él iba a ser distinto?

Una rutina saludable, hábitos efectivos de sueño y sobre todo, meditación para alejar los trenes de pensamientos negativos han ayudado al intérprete hasta la fecha. Los susurros de insuficiencia en su oído no han cesado, pero ahora puede mantenerlos a raya y sobre todo, cuando vienen a él, inmediatamente encontrar el consuelo de su interior para no dejar que se extiendan.

También te puede interesar: "The Flash" será la última película de Ezra Miller debido a las acusaciones e implicaciones legales en su contra.