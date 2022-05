Actor de RBD hace a un lado la actuación para enfocarse en su vida espiritual

MÉXICO.- El pasado 30 de abril, Christopher Uckermann publicó un video en redes sociales donde anunció que hará a un lado su carrera artística para enfocarse en su vida espiritual. El ex RBD causó conmoción entre sus seguidores al hablar de su decisión de dejar de producir contenidos comerciales.

“Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensajes que me han llegado y uno de ellos […] es la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, inició diciendo el actor en el video que dura más de media hora.

Uckermann hizo énfasis en la importancia de que cada persona siga sus sueños y sus propósitos, dejando ir ataduras que los limitan. En este sentido, habló de una pérdida de interés en el área espiritual y una falta de pasión en las acciones de las personas. También comentó que los contenidos que son populares en la actualidad carecen de un mensaje positivo.

“Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”, comentó.

El actor conocido por su papel como Diego Bustamante en RBD habló de su experiencia en el medio del entretenimiento y describió a las personas que trabajan en él como desorientadas con su propósito en la vida.

“Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente..., ¿pero quién sabe lo que hace en este mundo?”, declaró.

Hará todo con fines espirituales

Uckermann explicó que se dedica al estudio de la cábala, la cual se refiere al esoterismo judío en sus diferentes modalidades, por lo que seguirá ligado a la música y a otros proyectos artísticos, pero los abordará desde una perspectiva de búsqueda espiritual y no con fines comerciales.

“Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra”, afirmó.

Finalmente, hizo énfasis en que la fama nunca llenará el vacío de las personas; aunque esta sea la búsqueda y el propósito de muchos, no encontrarán plenitud en ella, según las palabras del actor de telenovelas.