Actor de ''El Padrino'' asegura que perdió virginidad con Marilyn Monroe

Gianni Russo publicó un libro recientemente en donde habla sobre un encuentro íntimo que tuvo con nada más ni nada menos que Marilyn Monroe. Él con 15 años y ella 33.

Marilyn Monroe, fue una de las actrices de cine más populares, actualmente se le considera un icono pop y un símbolo sexual. Así también la describe Gianni Russo, uno de los actores que participó en “El Padrino”, película de Francis Ford Coppola de 1972.

En una reciente entrevista para el periódico The Sun, el actor mencionó a aquellas estrellas que marcaron su vida.

#ABCRecomienda�� Gianni Russo, uno de los actores de «El Padrino», recuerda cómo conoció a la actriz: «Perdí mi virginidad con Marilyn Monroe a los 15 años» https://t.co/3Rwy0VTh1n pic.twitter.com/iMCBPRU9XO — ABC.es (@abc_es) August 22, 2019

“Marlon Brando fue mi único maestro de actuación. Frank Sinatra fue mi único maestro de canto y Marilyn Monroe me hizo hombre”, reveló Gianni Russo.

En el libro “Hollywood Godfather: My Life in the Movies and the Mob’’ el actor describe a detalle el encuentro que tuvo con Marilyn.

“Mi corazón estaba latiendo. Como un idiota me cubrí los ojos, lo que la hizo reír”, contó Gianni Russo quien también dijo que no tenía idea de qué tenía que hacer en ese momento. “Terminamos en la cama todo el fin de semana, sólo salíamos cuando lo necesitábamos”, agregó.

Gianni asegura que su amistad después de eso prospero y los actores fueron grandes amigos hasta que ella murió, en 1962.

‘‘Ella me enseñó todo lo que sé. Pensé que era el chico más afortunado, pero si hubiera ocurrido hoy creo que ella habría sido arrestada y mis padres habrían tratado de obtener algo de dinero”, expresó Gianni Russo.

“¿Estaba molesto? NO. Había tenido sexo con la estrella más hot de Estados Unidos y sex symbol’’, detalló y explicó que no reveló lo ocurrido porque nadie le habría creído. Afirma que incluso Marlon Brando le pidió que probara que había tenido sexo con ella y él le habló de una cicatriz que la actriz tenía en el muslo derecho.