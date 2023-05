Actor de 'Cómplices al rescate' es señalado por trata de personas y Danna Paola lo destapa

Ciudad de México.- Danna Paola fue reconocida por sus fans después de que durante su concierto hiciera una pausa para exigir justicia por la desaparición de la mamá de una fan a la que había invitado al escenario.

Fue entonces cuando la situación tuvo un giro inesperado, y reveló que un actor de ‘’Cómplices al rescate'' había sido señalado por trata de personas, además de estar involucrado en dicho asunto.

Tras 3 meses de la presentación, ahora trascendió que Ana Victoria Ruiz Palacios desapareció el 12 de abril del 2022 después de volar a Ciudad de México donde se encontraría con su novio, el actor Mickey Santana, con quien se comprometería.

La madre de Ana Victoria comentó a la periodista Addis Tuñón en De Primera Mano que la última vez que supo de su hija fue cuando llegó a Ciudad de México, después notaron que recibían mensajes con frases que ella no solía usar, además de reclamarle que no se comunicó con su hija.

De igual forma, la familia señaló que días antes del viaje en donde desapareció Ana Victoria, les había revelado que el actor pidió que no le dijera a nadie sobre su encuentro y que dijera que estaría con unos amigos.

Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: ‘Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”