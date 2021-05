Actor de “Animales Fantásticos” fue sentenciado a tres años de prisión por abuso sexual

REINO UNIDO.- El actor Kevin Guthrie, estrella de “Animales Fantásticos”, fue condenado a tres años de prisión por agresión sexual a una mujer, de 29 años de edad, que no se encontraba en sus cinco sentidos, publicó la BBC.

El medio destacó que Guthrie, de 33 años de edad, fue encontrado culpable por un jurado y un juez, de haber agredido sexualmente a la denunciante, en 2017, en una residencia localizada en Glasgow.

A pesar de que el actor se declaró inocente, las investigaciones encontraron restos de su ADN en la ropa interior de la víctima, por lo que el juez no dudó en declararlo culpable y sentenciarlo a tres años de prisión, además de agregarlo a la lista de agresores sexuales de forma definitiva.

De acuerdo a lo publicado por el medio británico, en el juicio se expuso que el día que la joven fue atacada, ella se sintió mal durante el camino cuando iba a encontrarse con Guthrie y otro de sus amigos, quien también es actor y propietario del departamento.

El relato asegura que ambos la ayudaron a bajar del taxi y el amigo de identidad desconocida fue a llamar a la línea de emergencia británica mientras Kevin “cuidaba” de la mujer, quien aseguró que recordaba que le habían quitado la blusa y fue víctima de abusos sexuales antes de que el dueño de la casa volviera a la habitación.

A pesar de lo dicho durante el juicio, Kevin Guthrie asegura que es inocente, pero los restos de ADN en la ropa interior de la víctima lo condenan. Aún así, la estrella de cine declaró que no se explica cómo es que llegó su ADN a la prenda de la mujer.

Luego de escuchar lo que tenía que decir la Fiscalía y la defensa, Tom Hughes, el sheriff de la Corte de Glasgow le hizo saber a Kevin que se había esforzado mucho para llegar a donde estaba, pero las mujeres deben ser protegidas de las agresiones y los culpables sufrirían las consecuencias, sin importar de quién se trate.

La ofensa por la que has sido acusado causó angustia y consecuencias en la joven mujer involucrada en este caso. Cometiste un crimen en una posición de confianza. Ella no se sentía bien y pensó que su bebida había sido adulterada en otro lugar esa noche. El otro hombre estaba urgentemente pidiendo asistencia médica y tú te quedaste en la habitación con ella cuando ella no era capaz de cuidarse. El jurado ha aceptado que cometiste estos terribles crímenes y la única sentencia apropiada es la prisión”, apuntó.