Actor Willem Dafoe será honrado con la primera estrella del Paseo de la Fama del año

ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Comercio de Hollywood reconocerá al destacado actor Willem Dafoe con la estrella número 2,768 en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia de dedicación está programada para el lunes 8 de enero de 2024.

La presentación estará a cargo de Ellen K, Walk of Famer y personalidad de iHeart Media, con discursos de las actrices Patricia Arquette y Pedro Pascal. Para aquellos que no puedan asistir en persona, la ceremonia será transmitida en vivo exclusivamente en walkoffame.com.

Ana Martínez, Productora del Paseo de la Fama de Hollywood, expresó:

Willem Dafoe es un actor talentoso y versátil que se ha convertido en una figura destacada en la industria cinematográfica. Ha cautivado a las audiencias con actuaciones notables, a menudo interpretando personajes con una intensidad y complejidad únicas. La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de honrar a Willem con la primera estrella del Paseo de la Fama del 2024".

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas y participación en más de cien películas, Dafoe es reconocido internacionalmente por su versatilidad y valentía en sus actuaciones. Desde blockbusters de Hollywood hasta cine independiente, su trabajo ha dejado una huella significativa.

El impacto de Dafoe se refleja en cuatro nominaciones al Premio de la Academia, con roles en películas como Platoon de Oliver Stone, Shadow Of The Vampire de E. Elias Merhige, The Florida Project de Sean Baker y At Eternity's Gate de Julian Schnabel. También ha sido reconocido por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, la Junta Nacional de Reseñas y dos Premios Independent Spirit.

Te puede interesar: "He Went That Way", la próxima película de Jacob Elordi

Además de sus logros cinematográficos, Dafoe es miembro fundador de The Wooster Group, un colectivo de teatro experimental. Su contribución a las artes se extiende más allá del cine, colaborando con su esposa, la directora Giada Colagrande, en varios proyectos.

Como tributo apropiado a su destacada carrera, Willem Dafoe recibirá su estrella en la categoría de películas, consolidando su lugar en la élite de Hollywood.