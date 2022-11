Acosan a Sydney Sweeney: enviaron screenshots de ella desnuda a su familia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz de 25 años criticó a las personas en Internet que tomaron capturas de pantalla de sus escenas de desnudos en "Euphoria" y etiquetaron a los miembros de su familia en las redes sociales. "Mis primos no necesitan eso. Es completamente repugnante e injusto", dijo la nominada al Emmy durante una entrevista con British GQ.

Sweeney se sinceró sobre su popular papel en "Euphoria" como la estudiante Cassie Howard y dijo que los trolls de Internet que enviaron a los miembros de su familia fotos explícitas de ella en el programa son un ejemplo de la sexualización que enfrentan las mujeres en la sociedad.

A pesar de dos nominaciones al Emmy por primera vez por sus papeles en "White Lotus" y "Euphoria" de HBO, Sweeney habló sobre su experiencia y argumentó que estos actos atroces no le impedirán hacer escenas de desnudos.

"Creo que es ridículo. Soy un artista, interpreto personajes. Me dan ganas de interpretar personajes que cabrean más a la gente", comentó Sweeney. Continuó hablando de sus inseguridades de la infancia y señaló que constantemente intenta demostrarles a los demás que ella es más que solo su cuerpo. "Tenía senos antes que otras chicas y me sentí condenada al ostracismo por eso", agregó Sweeney.

"Estaba avergonzada y nunca quise cambiarme en el vestuario. Creo que me puse esta personalidad extraña que otras personas tenían de mí debido a mi cuerpo. Jugué todos los deportes y estudié muy duro... Hice todo lo que la gente no pensaría que haría, para mostrarles que mi cuerpo no define quién soy".