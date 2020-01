Aconseja Angelique Boyer a jóvenes sobre fotos con poca ropa en redes

Angelique Boyer habló de la reciente fotografía en topless que compartió en su cuenta de Instagram y aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje a las jóvenes de 20 años.

Al ser interrogada por la imagen, la actriz explicó con una gran sonrisa: “Subí una linda foto… y decían ‘ay, dijo que no la iba a subir’, no, no la he subido, esa no es, hay otras que no puedo subir porque no, pero en esa no se ve nada”.

Posteriormente, la actriz habló de los motivos que la alentaron a mostrar la foto en redes sociales, y tras ello, aconsejó a las mujeres de menos edad que hacen lo mismo que ella.

“Soy una mujer de 31 años que tiene que disfrutar de su edad, de su cuerpo, de su tiempo, gastarse esos cartuchos, las niñas de 20 no se los gasten a los 20, todo va llegando con la madurez, con las experiencias, y estoy disfrutando mucho de esta etapa en la que me siento muy libre, muy femenina, y estaba en una playa virgen, así que yo pensé que podía hacerlo”.

Finalmente, Boyer aseguró que la foto que compartió así como otras con menos ropa se las tomó su novio, el actor Sebastián Rulli. “No hay manera de que alguien más me las tome y menos para el Instagram, eso sí no”, remató.