Aclaran muerte de la fundadora de Los Ángeles Azules… no fue por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Los Ángeles Azules revelaran que Martha Avante Barrón, fundadora de la agrupación, murió el pasado 30 de marzo, los rumores con respecto a su deceso no se hicieron esperar.

Por tal motivo, Elías Porfirio Mejía Avante, uno de los integrantes de la agrupación, despejó todas las dudas sobre la muerte de su madre.

En entrevista con Javier Poza, el artista explicó: “Estaba mi mami ya sufriendo mucho, varios padecimientos que tenía, muchas complicaciones… tenía 94 años. Estoy muy contento porque mi mamá vio el nacimiento de Los Ángeles Azules, bueno, regular, y el éxito de ahorita de nosotros, día a día estaba muy contenta de los triunfos que hemos tenido de la agrupación y del reconocimiento de todo el mundo… le gustaba mucho que dijéramos de Iztapalapa para el mundo”.

De la misma manera, el integrante de la agrupación descartó que el fallecimiento de su madre fuera a causa de la pandemia del covid-19. “Tuvo muchas complicaciones, ya por la edad y por unas complicaciones, dos infartos… mi mamá tenía azúcar (diabetes), desde hace 30 y tantos años, venía con una serie de complicaciones. No, ese no, no tuvo que ver (el coronavirus)”.

Finalmente, el artista manifestó que, a pesar de la pérdida, se encuentra tranquilo porque su mamá estaba sufriendo mucho con su enfermedad. “Yo le pedía a Dios que se acordara de ella, yo creo que ahorita tenemos un angelito que nos cuida allá arriba y estamos muy contentos de que ya está descansado”.