Aclara Virlán García cuál fue el motivo de su detención el fin de semana

MÉXICO.- En su cuenta de Instagram el cantante publicó un video para aclarar los rumores que ha hecho le prensa sobre su detención en San Luis Río Colorado el pasado fin de semana.

"ACLARACION: No es justo que me difamen y exageren la situación de la madrugada del viernes pasado, por eso es el motivo de este video".

Con esta leyenda es acmompañado el video publicado por el cantante inicia diciendo:"La madrugada del viernes me pararon por andar con exceso de velocidad una unidad con dos oficiales", a lo que Virlán agregó, "Todo empieza porque yo estaba en una convivencia familiar, cumpleaños de un sobrino, estábamos ahí cotorreando y sali a la calle por cena, porque teníamos ya ahí un buen rato".

"Iba más o menos recio, pero no iba a una velocidad que digas 'uy es demasiado'", declaró García, a lo que comentó, "Me para la unidad, me bajo del carro y hago contacto con ellos, todo muy amablemente, ellos muy groseros, de una manera muy prepotentes, muy altanera".

El cantante afirma que trató de controlar su reacción ante la agresividad de los oficiales, ya que considera tiene una personalidad explosiva, "Por naturaleza nos defendemos. No accedieron a ponerme la multa, 'póngame la infracción, hagan su trabajo'", a lo que los oficiales decidieron llevarlo a la comandancia.

El intérprete de "Quiero reintentarlo" explica que su detención se dio de forma tosca y considera que quizá hubo abuso de autoridad. "Me agarran grotescamente, considero yo fue abuso de fuerza, abuso de autoridad, yo exploté y me puse agresivo ¿A quién le va a gustar que lo toquen, que lo jalen?", expresó el cantante.

"A cualquiera que le hubieran hecho eso no le va a gustar que lo traten así, que atenten contra tu integridad física", afirmó Virlán y añadió, "Un oficial me preguntó '¿Traes un periquito, no traes nada ahí?' y yo me ofendí demasiado".

El cantante afirma que la molestia de los oficiales fue porque al conocerlo esperaban que se opusiera al arresto, cosa que no sucedió, pero se puso agresivo cuando sintió que hubo abuso de autoridad, además que hace el video para aclarar que no hay sustancias prohibidas en su auto, como afirmaron algunos medios de comunicación.