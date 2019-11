Aclara Vanessa Guzmán rumores sobre pleito con Irina Baeva

Tras darse a conocer que Irina Baeva y Vanessa Guzmán sostuvieron un enfrentamiento por Gabriel Soto en medio de las grabaciones de la telenovela ‘Soltero con hijas’ debido a los celos que siente la actriz rusa por la mexicana, la protagonista del melodrama ha dado su versión al respecto.

Durante su aparición en un evento al que además acudieron estrellas como Vadhir Derbez, Ana Brenda Contreras, Ximena Córdoba, Fernando del Solar y Stepheanie Salas, entre otros, Guzmán explicó: “No hemos tenido ninguna situación que genere absolutamente nada, al contrario, nos llevamos muy bien”.

De la misma forma, Vanessa desmintió haber escrito un mensaje en redes sociales contra su colega. “No, yo no lo escribí, no tengo nada que decir. Yo tengo mi cuenta muy clara, yo les pido que todos la sigan que es @vanessaguzmann doble ’n’, la misma cuenta para Twitter. Y bueno, creo que ahí es muy fácil de poder checar. Todo lo que yo escriba me haré responsable. Todo lo que sea post o que lo reenvíen otras personas, sí pues obviamente sí se adhiere a lo que es tu timeline ahí sí yo no me hago responsable”.

Posteriormente, la artista recalcó la excelente relación que tiene con todo el elenco. “Con todos mis compañeros tenemos una muy buena relación. Realmente, somos una familia dentro del proyecto este (…) Todos compartimos de todos, todo muy bien”.

“No tengo nada que decir al respecto más que yo voy a seguir defendiendo el trabajo, la relación buena que existe y la buena vibra que hay dentro del proyecto, que eso es lo más importante. Ya la opinión que tengan terceros, pues bueno, nunca le vas a dar gusto a nadie esa es la realidad”, concluyó.