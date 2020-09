Aclara Ryan Dorsey rumores de su relación con hermana de Naya Rivera

Ciudad de México.- Ryan Dorsey, ex esposo de Naya Rivera, ha dado respuesta a las especulaciones que surgieron sobre su posible romance con Nickayla Rivera, hermana de la fallecida actriz.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el artista confesó: “no puedo creer que esto sea la vida real y que estoy a punto de hablar de estas tonterías (...) Me llamó la atención que hay muchas personas que tienen mucho que decir y muchas opiniones sobre la trágica situación de nuestra familia (...) Hay gente que hace juicios y haciendo suposiciones y envían mensajes terribles y desean la muerte hacia extraños de los que no saben nada, es muy loco”.

De la misma manera, el actor de 37 años manifestó su tristeza al enterarse que la gente ha expresado malos comentarios en su contra. “Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente fue criada para pensar que está bien escupir odio, en general, especialmente cuando hacen declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia que espero sea tan inimaginable que tu o cualquiera que esté cerca de ti no pase por esto”.

Posteriormente, Dorsey confirmó que su ex cuñada está viviendo con él y su hijo, esto por petición del mismo niño. “Me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘quiero que Titi viva con nosotros para siempre’. Porque ella es lo más cercano que tiene a una madre. Porque vas a necesitar toda la ayuda que puedas obtener como un padre soltero, que trata de construir su carrera y navegar este desastre con tu hijo y tienes que lidiar con esto cada hora de cada día por más de 80 días”.

Sin embargo, destacó: “Es una situación temporal. Después de todo lo que ha tenido que pasar, ¿cómo puedes negarle eso? ¿Debido a qué? ¿A lo que podrían pensar o decir algunos extraños, o escupir algo de odio basado en algún periódico desacertado, poco lógico y mal informado?”.

Asimismo, dijo sentirse muy afortunado de contar con el apoyo de la familia de su ex, como es el caso de Nickayla Rivera. “Tener una mujer joven que es su sangre, su Titi, que está dispuesta a poner su vida en espera y sacrificar cosas, desarraigar su situación por el bien de mi hijo”.

Conjuntamente, Ryan subrayó que el apoyo de la hermana de Naya no solo ha sido para su hijo. “Por lo tanto, cuando acuestes a tu hijo, no siempre tienes que estar solo con tus pensamientos y no tendrás que estar triste día y noche preguntándote cuándo mejorará todo. Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarte en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo”.

Por último, externó su descontento con los medios de comunicación que intentan explotar su lamentable situación con fotografías de él y Nickayla. “Mierda, desearía estar preocupado por una relación ahora. No estar pensando esto y vivir con esto todos los días”, remató.

Video: