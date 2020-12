Aclara Paula Levy relación con su abuela Talina Fernández

Tijuana, BC.- “Mi abuela ya tiene 76 años y no tendría porque hacerse responsable de mi para nada, o sea ya tendría que esta disfrutando su vejez”, destacó Paula Levy, nieta de Talina Fernández.

Ayer, la hija de la finada actriz Mariana Levy y José Fernández “El pirru” se viralizó un video donde ella hablaba en sentido figurado, donde decía sentirse como homeless (vagabundo) por no tener un hogar estable y que su abuela la había corrido, sin aclarar que no fue así, simplemente no se entendieron.

En un live a las 2:00 horas de la madrugada, Paula que tiene la costumbre de enlazarse a esa hora con sus fans, salió a aclarar que esta bien con su abuela, con Ana Bárbara y que vive en casa de su hermana Mariana.

“La neta sí le agradezco, porque si hubieron seis o siete meses, que se hizo totalmente responsable de mi, me puso casa, comida, me apapachó, me compró ropa”, explicó.

Pero la diferencia generacional en algún momento chocó y fue donde ella tomó la decisión de salirse de la casa de Talina, aunado a la pandemia y le resguardo como persona de la tercera edad.

“Amo a mi abuela y nunca la voy a dejar de amar y estoy súper agradecida porque me hubiera recibido, porque no es algo que le tocaba, pero ya no quiero contar porque no quiero que se haga chisme”, recalcó Paula.

Reconoció que la llamada “Dama del buen decir” tiene sus valores y principios muy marcados, algo que le parece bien, pero a ella la crió su papá y tiene otra mentalidad de ver las cosas.

“Para mí resulta muy, muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela de cosas muy básicas, que por cositas o pendejaditas terminaba habiendo un roce, y a final de cuentas tampoco es que me haya corrido y todo este pinche drama que están poniendo en los medios.

“Pero si dije: Hay pues me corrió y soy homeless, pero estaba echando el coto con sesenta personas y ahora son como trescientos”, puntualizó Paula.

Aclaró también que con Ana Bárbara tiene buena relación y a veces le toca verla y otras no, que en el viaje reciente de la cantante a Mexico, fue su hermano quien estuvo con ella.

Se rió de los comentarios que consideraron andaba bajo algún efecto, pues su personalidad, acelerada, puntualizó, es así, sólo fuma en los en vivo, peor no toma nada.