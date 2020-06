Acepta Ana Brenda Contreras su fracaso al incursionar en el canto

Ana Brenda Contreras, quien ha hecho grandes sacrificios para lograr el éxito en su carrera, reconoce que también ha sido muy complicado para sus padres aceptar su vocación.

“Le hice huelga de hambre a mis papás, les dije ‘no voy a comer si no me dejan irme a la ciudad de México’. Hoy me da un poco de sentimiento, entiendo muchísimo a mis papás, lo agradezco mucho”.

Incluso ahora puede ver claramente lo complicado que debió haber sido para su familia el momento en que abandonó su casa para seguir su sueño.

“No debe haber sido fácil dejar ir a una hija a los 15 años a una ciudad y a un medio tan complicado del cual se hablaban bastantes cosas duras. Y eso lo que voy a agradecer toda la vida”.

Por otro lado, comentó que en ocasiones se arrepiente de no haberse despedido de gente querida para ella.

“A veces también me he culpado muchas veces y he dicho ‘yo quise hacer lo que yo quería hacer en la vida, pero hay gente que ya no está hoy por hoy’. Debí de haber pasado más tiempo con ellos”.

Por último, y respecto a su faceta como cantante, reconoce que no fue como ella esperaba y acepta que su incursión en la música ha sido una enorme derrota en su carrera.

“Era un poco difícil salir adelante y sacar el proyecto adelante. Fue mi primer fracaso realmente fuerte que yo tuve a una edad muy temprana. Que hoy por hoy agradezco muchísimo. Que me hizo entender desde el día uno de lo que se trataba este medio de lo que se trataba esta carrera”.

La actriz de 33 años nacida en Texas, ha protagonizado con éxito varias telenovelas en México como ‘Corazón Indomable’, ‘La que no podía amar’ y ‘La Indomable’, además de participar en la serie de televisión americana ‘Dynasty’.