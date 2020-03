Absuelven a Pepillo Origel de demanda de Flor Rubio por daño moral

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan José Origel últimamente ha dado mucho de qué hablar, y es que a penas hace unos días protagonizó un video donde policías matan a un delincuente y él lo confunde con una balacera y se pone histérico.

Luego de tanto alboroto anterior, Pepillo Origel ha recibido una buena noticia, y es que, según TVyNovelas ha quedado absuelto por daño moral contra Flor Rubio, su ex compañera de trabajo en el programa La Oreja.

Según la revista, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo absolvió por la responsabilidad de daño moral.

Y es que Pepillo, en el año 2016, fue grabado diciendo que Rubio se había acostado con varios hombres para escalar en Televisa.

“A mí en La Oreja no me quitó porque yo estaba parado ahí y dije: ‘esta wannabe, pues qué me a venir aquí…’, pero se ching… a la Verónica y a todo el mundo para llegar con el… casada con aquel ¡botijón inmundo! que lo dejó (…) y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo! Esa es Flor Rubio”, se escuchaba decir a Pepillo Origel en el video difundido por TV Notas.

Señalan que Flor iba ganando en los juzgados de primera instancia civil, pero Origel solicitó la intervención de la SCJN.

A la Corte le pidió que revisaran el amparo que había tramitado en el año 2018 donde argumentaba que lo publicado en la revista había sido una violación a su privacidad, así como lo dicho por Flor formaba parte de su libertad de expresión.

Y es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar el caso, decidió absolverlo.