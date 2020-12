Abren puerta a mujeres morenas en las producciones

Amorita Rasgado comenzó en cine con "El violín" de 2005, interpretando a una prostituta y, desde entonces dice la actriz, las cosas han cambiado para las mujeres morenas la cinematografía nacional.

Ahora se encuentra en "Locas por el cambio", que tiene en exclusiva una plataforma digital, en donde no interpreta a una sirvienta o madre joven como en otras participaciones, sino a la mejor amiga de la coprotagonista y en tono de comedia.

"De entrada el set estaba repleta de mujeres, desde la dirección (Ihtzi Hurtado) y varios puestos atrás del set, la verdad eso se nota y agradece.

"Creo que lo que se está viendo en el cine es estar contando toda clase de historias, drama, comedia, muchas historias que le están abriendo la puerta a mujeres que somos de piel morena, hay una producción diferente y puedes decir si te gusta o no la película, pero se está viendo y eso es alentador", considera Rasgado.

"Locas por el cambio" relata la historia de dos mujeres que cambian de personalidad, generando varias confusiones entre la gente que las rodea.

La también actriz en "¿Qué le dijiste a Dios?" y "Backyard: el traspatio", considera que su personaje tiene el espíritu mexicano.

"Es muy carnala, muy compañera, amiga y eso retrata el personaje, me he identificado con mucha gente que he conocido así, es un personaje muy alegre divertido, pero sobre toda esta cosa de la amistad que nos caracteriza a los mexicanos", comenta.

Rasgado se encuentra ahora viendo proyectos luego de que por la pandemia del Covid-19 se detuvieron varias cosas, entre ellas una puesta en escena con mujeres.

"Creo que en general el camino de las mujeres ahí está, vamos andando ahí todas, en cine por fortuna cada vez hay más y hay otras ópticas", expresa.

Sofia Sisniega, Mariel Molino, Mauricio Argïuelles, Itatí Cantoral, José María Torre, Alejandra Ley y Juan Pablo Gil completan el reparto de "Locas por el cambio".