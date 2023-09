Abogado de Aracely Arámbula niega que LuisMi haya pagado manutención

Ciudad de México.- Desde hace algunos días comenzó a circular un documento emitido por el Gobierno de la Ciudad de México en el que se señala que Luis Miguel no está registrado como deudor alimentario moroso, es decir, que no ha sido obligado por un juez a pagar la pensión de sus hijos menores, fruto de su relación con Aracely Arámbula.

Sin embargo, Guillermo Pous, abogado de la actriz, nuevamente confirmó que el cantante continúa sin pagar el dinero que debe por este concepto desde 2019, y aclaró el motivo por el que no está registrado como deudor alimentario.

Solamente tuve acceso a un oficio en donde indica que el señor Luis Miguel Gallego Basteri no está inscrito, registrado, ante esa institución como un deudor alimentario, ¿qué significa esto?, no significa que efectivamente pague, tal y como lo menciona la señora Arámbula, efectivamente no ha pagado la pensión.. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación”