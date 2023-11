Abogado de Aracely Arámbula desmiente defensa de LuisMi sobre intento de pago de pensión

Ciudad de México.- El abogado Guillermo Pous defendió a su clienta, Aracely Arámbula después de que la defensa legal de Luis Miguel señalara que la actriz se negó a recibir la manutención de sus hijos.

En entrevista para Ventaneando, Guillermo negó que la artista haya cerrado su cuenta bancaria en la que anteriormente LuisMi le enviaba dinero para sus hijos.

Ya se solicitó una constancia y hubo una confirmación por parte del banco, de la institución estadounidense, en donde se aclara que en ningún momento la cuenta fue cerrada o se encontró inactiva, lo cual quiere decir que esos intentos que ellos argumentan haber realizado durante 10 meses para pagar los 48 que tenían de atraso tampoco es cierto”

Expresó el abogado.

Sobre el pago de LuisMi

Sobre la decisión que tomó el equipo de Luis Miguel de abonar alrededor de 25 millones pesos para demostrar sus intenciones de querer estar al corriente en dichos pagos, el abogado manifestó:

“Independientemente de ello, lo que hacen es consignar los billetes de depósito en el juzgado familiar al fin de neutralizar las acciones, como consecuencia de las presentaciones del señor Gallego, y además ahora lo que buscan a través de la Fiscalía más bien, es pretender a que se les invite a una conciliación con tal, quiero suponer, más allá de cualquier argumento o sustento, invitar a una conciliación para apagar toda esta prensa y terminar el asunto”.

Sobre la posibilidad de que en este momento tanto Luis Miguel como Aracely firmen un arreglo para que quede establecido el monto y lugar de depósito de la manutención, Guillermo Pous aclaró:

“El convenio ya existía, lo que sucede es que se incumplió, lo que habría que hacer ahora sería actualizarlo, pero además, por el tiempo que queda para que ambos cumplan la mayoría de edad, además lo que se tiene acordado y lo que ha reiterado la señora Arámbula es ‘el dinero no es que lo vaya a recibir ella y se lo vaya a gastar’, como claramente lo dijo la Licenciada Aguirre; es decir, uno: el dinero es un reembolso de lo que ella ha estado pagando, financiado al señor Gallego, pero por otra parte, todos los recursos van a un fideicomiso como ella lo pidió desde un principio, simplemente para los estudios universitarios de los niños”.

Ausencia en juzgado

Al respecto de la ausencia de Luis Miguel en el juzgado y lo que continúa en el proceso legal que inició Arámbula en su contra, el abogado detalló:

“Esta solicitud de conciliación o de mediación lo que nos hace pensar es que buscan apagar la parte mediática, como usted lo menciona, llegar a un acuerdo, que efectivamente no tenga la necesidad o la obligación de comparecer, aunque existiría que sigan compareciendo su representante, sus apoderados legales, y de esta manera concluir el asunto. El asunto se solucionaba muy sencillo, no sucedió en el 13, no sucedió en el 2018, ahora se vuelve a repetir, si estuviera al corriente del pago de la manutención de sus hijos, jamás hubiera ocurrido esto”.

Finalmente, el licenciado negó que “La Chule” tenga intenciones de exponer públicamente a sus hijos, tal como mencionaron los abogados del intérprete.

“Si algo ha sido la señora Arámbula ha sido prudente, mesurada, discreta, jamás ha exhibido a sus hijos (…) lamentablemente algunos medios de comunicación (…) los están acosando, sino además dan señales de en donde se encuentran estudiando, cuál es la geografía de su residencia, y eso es lo que pone en riesgo, es decir, en lugar de preocuparse que la propia madre no los exhiba, como no lo hace, deberían ocuparse de aquellos que sí lo hacen”, concluyó.