AUDIO: Exhiben a Alfredo Adame pidiendo “moches” para el partido RSP

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame no sale del ojo del huracán, pues ahora fue exhibido en redes sociales pidiendo “moches” para su candidatura a una diputación federal en Tlalpan por el partido RSP, fundado por el yerno de Elba Esther Gordillo.

Como prueba de ello está un audio filtrado en WhatsApp en el que se oye la voz del polémico actor confesando haberse robado 25 millones de pesos de presupuesto para su campaña.

“Te voy a decir cuál es el pedo. Los dueños de este partido con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther. A mí ya me contaron como está todo el p*do por dentro. ¿Por qué crees que necesito más caballos de batalla que ganadores?”

De esos 40 millones, nos ch*ngamos 25, así son los negocios", se escucha decir a Alfredo.

En el material también se le oye advertir que el partido “satélite” de Morena busca ganar poder en la Cámara de Diputados para tener el apoyo de los 256 miembros para sus planes en el futuro.

“No va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara, necesitan agarrar de donde puedan (…) lo Al RPT lo van a súper apoyar para que metan lo más posible. En la Cámara serán como 11 diputados para tener la mayoría de los 256”, continúa.

Incluso, como candidato, le explicaron que no puede decir nada en contra de los fundadores del partido, o de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Yo ya me senté con Elba Esther (...) y la orden es: no le tires p*do a Claudia Sheinbaum en Tlalpan, no le tires p*do a López Obrador", refirió.

DICE ALFREDO ADAME QUE EL DUEÑO DEL PARTIDO @RSPorgMX ES AMLO pic.twitter.com/Shtghjbfuk — Señor Medios© (@SENORMEDIOS) April 5, 2021

Hasta el momento, Alfredo no ha respondido a la filtración de este audio en redes sociales.