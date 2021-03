"AMLO puede dispararle a alguien y van a justificarlo": Chumel Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- Chumel Tores nunca ha tenido filtros para hablar sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esta no fue la excepción.

El conductor de “El Pulso de la República” reaccionó a la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con al menos tres denuncias por abuso sexual en su contra.

Chumel contestó el tuit de la analista política Viri Ríos, donde criticó a la oposición del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a quienes juzgan el regreso de Macedonio.

“Y ahora, ¿qué hará la oposición con Salgado como candidato? Quejarse. Porque poner candidatas nuevas, decentes y hacer campañas…ah, eso sí no se les da”, escribió Ríos.

Chumel retuiteó el comentario y lanzó una crítica en contra de todos los que defienden a AMLO, quien apoyó la candidatura.

AMLO puede dispararle a una persona en televisión abierta y van a justificarlo. ‘El PRIAN mataba en secreto’. Me rebasa”, escribió.

Asimismo, Chumel reflexionó en otro tuit sobre porqué las víctimas de abuso no suelen denunciar a sus agresores.

"Oigan, está muy pelada. ¿Cómo van a tener confianza para denunciar abusos si aún denunciados no pasa nada? Y no solo no pasa nada, pueden ser gobernadores sin el menor obstáculo. Ella denunció. Confió en la ley. El estado le falló", lamentó.

Hace unos días, la candidatura de Salgado Macedonio fue suspendida. Sin embargo, los consejeros del Instituto Electoral ratificaron su nombramiento, por lo que es oficialmente candidato en la jornada electoral del próximo 6 de junio.