A$AP Rocky es declarado culpable

SUECIA.- A$AP Rocky ha sido declarado culpable por los jueces en Suecia por asalto, no obstante, no tendrá que ir a prisión.

Los 4 jueces del caso emitieron su fallo por escrito la mañana de este miércoles, concluyendo que que el cantante era culpable de agredir a un hombre durante una pelea callejera en Estocolmo. Los jueces dijeron que Rocky, y sus 2 amigos que también estaban en juicio, "no estaban en una situación en la que tuvieran derecho a la legítima defensa".

El caso dependía de si A$AP arrojó una botella a la víctima durante la pelea a finales de junio. Los fiscales argumentaron que Rocky arrojó la botella e hirió al sujeto, pero no pudieron encontrar un solo testigo que viera volar una botella durante el combate cuerpo a cuerpo. Rocky admitió que sostenía una botella para protegerse, pero la dejó y nunca hizo contacto con el tipo.

Los jueces dijeron que los fiscales no probaron que la botella se usó para golpear a la víctima. Como resultado, afirmaron que el crimen no justificaba más tiempo cumplido, y agregaron que Rocky no tendrá que hacer servicio comunitario.

BREAKING: A Swedish court finds American rapper A$AP Rocky guilty of assault for his role in a June 30 street brawl in Stockholm. https://t.co/q4Z9JPNb4g — The Associated Press (@AP) August 14, 2019

Rocky recibió una sentencia suspendida, lo que significa que tendrá que pagar varios honorarios y multas, y si lo hace, está libre. Los jueces consideraron que Rocky y sus coacusados ya recibieron un amplio castigo con el tiempo cumplido: 1 mes en una cárcel sueca.

El tribunal descubrió que golpear y patear a la víctima mientras estaba en el suelo era un delito, es decir, un asalto, porque el rapero y su equipo no estaban en peligro de daño inminente, pero los fiscales no pudieron demostrar el mayor problema, que A$AP golpeó a la víctima con una botella, y por eso no tuvo tiempo en la cárcel.

Sin embargo, deberán pagar la restitución a la víctima y también cubrirán los gastos judiciales de Suecia.