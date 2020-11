A pocos días de estrenarse el reencuentro de “El Príncipe del Rap”

ESTADOS UNIDOS.- Tras la incertidumbre por no saber cuándo los fanáticos de la exitosa serie de los 90’s, “El Príncipe del Rap” (The Fresh Prince), podrían disfrutar de su reencuentro, su protagonista, Will Smith, reveló el día de su estreno.

El actor confirmó que la serie estará disponible por HBO el próximo jueves 19 de noviembre y ofreció un pequeño adelanto de lo que se podrá ver en la pantalla chica y quiénes son los personajes que estarán, según lo publicado por la revista Quién.

Entre las estrellas que aparecerán en el reencuentro estará Tatyana Ali, en su personajes de la prima menor de Will, “Ashley”; Karyn Parsons, como “Hilary”; Joseph Marcell, como el mayordomo “Geoffrey”; Daphne Reid, como la tía “Vivian” y Alfonso Ribeiro, el fastidioso y divertido primo “Carlton”.

Will Smith destacó que costó mucho convencer al famoso DJ Jazzy Jeff que tambipen formara parte de la reunión y que aceptara el papel secundario como el mejor amigo del protagonista “Will”, con quien hubo buena química desde el principio.



Así fue el reencuentro

En septiembre pasado, el elenco de “El Príncipe del Rap” sostuvo un reencuentro en el que recordaron viejos tiempos al visitar nuevamente el estudio en el que recreaban la mansión situada en Bel-Air, en Los Ángeles, California, a donde llegó por primera vez “Will”, el sobrino problemático de Filadelfia.

Sin poder contener la emoción, los actores recordaron a James Avery, el inolvidale y gruñón tío “Phil”, quien falleció en 2013.



La gran sorpresa

Una de las grandes sorpresas del reencuentro fue que a la reunión también asistió la actriz Janet Hubert, quien encarnó a la tía “Vivian” en las tres primeras temporadas y que dejó misteriosamente el programa.

Se dijo que había sido despedida tras haber violado el contrato del programa al quedar embarazada, pero los rumores fueron más allá de lo que “oficialmente” se notificó, porque los “chismes” aseguraban que en realidad tenía una pésima relación con Will y él hizo que la despidieran.

"No podía celebrar treinta años desde que se estrenó 'El príncipe del rap' sin Janet", externó el también cantante, luego de que ambos decidieran olvidar sus antiguas diferencias.