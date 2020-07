"A mí me consta que en la cárcel no está", dice Pato Borghetti sobre esposo de Grettel Valdez

MÉXICO.- Hace unos días se supo que Grethel Valdez había pasado su cumpleaños sola por qué su esposo estaba varado en Suiza, entonces se creyó que se trataba por el COVID-19, sin embargo ayer trascendió la información que el actual esposo de la actriz estaba acusado de fraude y lavado de dinero, e incluso que estaba en la cárcel.

Para aclarar la información al respecto, el conductor, cantante y actor, Patricio Borghetti platicó en una entrevista con Flor Rubio, en el programa Venga la Alegría, y dijo que será la única vez que hablara del tema por respeto a su hijo y su exesposa."Cómo es un tema delicado, prefiero no involucrarme demasiado", declaró el artista.

"Ayer hablé con Grethel, ella está un poco afectada obviamente por como se dio la información, pero tranquila. Lo que te puedo confirmar Flor, es que Leo no esta en la cárcel", platicó el conductor durante la plática con Flor Rubio.

Grettel Valdez y Patricio Borghetti tienen un hijo en común llamado Santino.

"Esto es algo de lo que yo pueda o no pueda creer, esto a mi me consta por qué ha estado él hablando con Santino vía facetime, entonces hay situaciones en las que yo no me puedo meter",afirmó el actor y cantante.

Borghetti se mostró empático con el actual esposo de Grethel, "Ayer habló conmigo, él desde Suiza, avergonzado, angustiado, para platicarme cuál era la situación, que me quedara yo tranquilo como papá de Santino, de que todo lo que se estaba diciendo no era real."

"A mí me consta que en la cárcel no está, sí tiene una situación que está resolviendo y él puede salir de Suiza, podría regresar a México cuando quiera, a la vez que puede seguir atendiendo las audiencias que tiene que resolver".

¡En exclusiva, nuestro querido @patoborghetti desmiente que el esposo de su ex, Grettell Valdez, está en la cárcel en Suiza por supuesto fraude! ���� #VLA >> https://t.co/XIrS1KL6hs pic.twitter.com/fZ6wdWnBeP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 29, 2020

El conductor afirma que Grethel Valdez esta afectada por la situación, pero si estaba enterada de que esto podría pasar. "Esto era algo que ella y él tenían platicado y sí, obviamente esta sacada de onda de como se manejó, por que una cosa es decir 'una persona tiene una demanda y esta resolviendo por la vía legal' y otra muy distinta es 'está en la cárcel y por eso no está aquí', lo que retomó mucho vuelo por ser Grethel una persona pública".

"El único juicio que tengo para con Leo es el que viene de mi hijo, y qué es el único que me importa a mi como papá. Santino adora a Leo, siempre se ha comportado espectacular con él y Santino lo quiere mucho. Lo que él tenga que resolver lo va a hacer", puntualizó Patricio Borghetti.