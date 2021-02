"A mi los mandos de Moreno me abrieron las puertas", dice Enrique Garay sobre su candidatura en Huixquilucan

CIUDAD DE MÉXICO.- A Enrique Garay no le importan las críticas ni los cuestionamientos que desató su sorpresiva candidatura a la presidencia municipal de Huixquilucan, en el Estado de México, por parte de Morena (Movimiento de Regenación Nacional). Con el argumento de haber enfrentado carencias y de conocer sobre administración, el popular comentarista dice apostar por el deporte y la cultura como base para una transformación.

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que Garay, quien destacara como presentador deportivo de basquetbol y futbol americano en TV Azteca y en especial en Los Protagonistas, sería el candidato en el municipio del Estado de México que ha registrado un gran crecimiento urbano durante las últimas cuatro décadas y que cuenta con el desarrollo de lujo de Interlomas; aunque también tiene problemas de desigualdad social e inseguridad.

La noticia generó diversas reacciones en redes sociales y también en personas cercanas a Morena, como el especialista John Ackerman, quien escribió en Twitter: “Simplemente increíble ¿Morena es todavía un partido que le apuesta a la transformación de la patria o ya es una simple agencia de colocación de empleos?”.

También llamó la atención que Citlalli Hernández, la secretaria general de Morena, no estuviera al tanto de los planes de Mario Delgado, el presidente del partido, quien dio el espaldarazo a Garay.

Pero aun con las voces en contra a su alrededor, Garay defiende su postulación al considerarla totalmente “legítima”.

El comentarista de deportes de Televisión Azteca, Enrique Garay se ha lanzado en la contienda electoral por la búsqueda de un puesto político

“Soy un ciudadano ordinario, creo que con la legítima esperanza de trabajar por mi municipio. Llevo 20 años en Huixquilucan, he visto el crecimiento desmedido no planeado y desordenado del municipio y creo que puedo trabajar y hacer muchas cosas”, asegura en una entrevista con Infobae México.

Sobre por qué precisamente con el partido Morena, la respuesta es “porque me dio la oportunidad y se los agradezco. Quiero trabajar por mi comunidad. ¿Es relevante definirte de izquierda o de derecha cuando quieres trabajar por tu comunidad? A mí los mandos de Morena me abrieron la puerta y ninguno me hizo un examen de admisión o me pidió un credo en particular. Me dijeron ‘¿quieres trabajar? bienvenido’. Ni siquiera estoy afiliado a Morena y voy a trabajar con Morena”.

Garay aún no se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso asegura ser crítico del manejo que se le ha dado al deporte en la actual administración, como lo ha hecho con otros gobiernos.

“Soy crítico del proyecto de deporte de este gobierno y de todos los anteriores. El deporte es menospreciado por los políticos, no se dan cuenta cómo el deporte educa una sociedad. El deporte es el eje de la sociedad, de la convivencia, de entender el tema de reglas, de autoridades y en México está ignorado, menospreciado, entonces he sido un crítico del modelo deportivo de este gobierno y de todos los anteriores porque lo menosprecian y por eso he dicho que si yo puedo trabajar por Huixquilucan mi bandera va a ser el deporte y la cultura. Estoy seguro que con deporte y cultura transformamos nuestra sociedad y se generan historias de éxito”.

De lo que no es crítico en absoluto es de la postura presidencial de “primero los pobres”, que ha defendido López Obrador. “Cómo puedes entender lo grave que es vivir sin agua potable si no lo vives, yo lo viví, yo nací con dos cubetas en la mano y preguntando a qué hora pasa la pipa. Yo vengo de una familia con muchas carencias, sé lo que no es tener. Entiendo esos orígenes y por eso, efectivamente, primero los pobres”.

Ante los cuestionamientos de basar su plan de gobierno en el deporte, Garay responde que es una manera de dar oportunidades para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia y también de abatir un grave problema de salud pública para México: la obesidad. Según sus datos, en 2022 se invertirán 72 mil millones de pesos para atender esa problemática.

“Quiero hacer gente sana y gente que entienda que así como en el deporte tienes que trabajar para ganar, es igual en la vida diaria. Vamos a transformar vidas”, explica sobre su objetivo al ingresar a la política, que le hará dejar de lado su carrera como comentarista deportivo, al menos por un tiempo.

Y es que Garay decidió aceptar la oportunidad que le puso la vida, pues hace unos seis meses ni siquiera pasaba por su mente el incursionar en la política y fue solo hasta que conoció al senador Higinio Martínez que la idea cobró forma y finalmente se concretó después de dos reuniones con Mario Delgado.

“Legítima” es la palabra que repite constantemente para defender su aspiración política y asegura que detrás de sus intenciones no hay ningún interés oscuro o alguien más que mueva los hilos.

“Estudié Administración, tengo la capacidad de administrar, que es lo que hará un político cualquiera que sea su cargo y lo puedo hacer con mucha responsabilidad. La gente piensa que soy recomendado, que soy improvisado, que alguien me está moviendo, no es cierto, soy yo, soy un ciudadano ordinario que quiere trabajar por su comunidad y lo voy a hacer con mucha seriedad”.

Así que aun con todo el eco mediático generado por su aspiración, Garay se mantiene firme. “Si alguien piensa que si soy o no de izquierda, que si merezco o no merezco, con todo respeto a mí me parece irrelevante eso. La gente tiene derecho a opinar y yo tengo el derecho a leer o no leer”.