A mí el Norte no me quita el sueño: Poncho Herrera

Tijuana BC.- Aunque su trabajo últimamente es en producciones en Estados Unidos, Poncho Herrera regresa a México con ¡Qué viva México! una historia de Luis Estrada, película que dijo lo representa y lo reta como actor.

Te seré honesto, a mi el Norte no me quita el sueño, a mi lo que me interesa es trabajar, me interesa contar historias que me gusten, personajes que me reten y las películas de Luis son las más complejas y que me genera satisfacción, son películas que me representan”