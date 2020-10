"A los hombres no les gusta que te vistas de charra”: Aída Cuevas

HERMOSILLO.- Para Aída Cuevas, vestir el traje de charra no es sólo ponerse el traje y las botas; es representar dígnamente a su cultura, aunque eso pueda intimidar a algunos varones.

En entrevista para EL IMPARCIAL, la cantante, quien celebrará este sábado 45 años de carrera artística, dijo lo difícil que ha sido para ella salir adelante en un género musical dominado por los hombres.

Creo que es una carrera de resistencia, sobre todo para nosotras que somos mujeres en un medio machista, pero creo que la música ranchera en particular, es todavía más difícil para la mujer, porque para muchos hombres que una se vista de charra como que los imponen, como que dicen ¿a ver por qué?”, dijo Aída.

“Interpretar temas bravíos, con una voz grave, imponente, firme, con todo el porte, claro que te empoderan como mujer, pero sí me ha tocado ver que a los hombres no les gusta que te vistas de charra, como que los intimida. No he dejado que eso me impida dignificar mi traje de charro, es una bandera siempre que me pongo”, explicó.

Aída presentará su primer concierto de streaming este 17 de octubre, transmitiendo desde el Auditorio Nacional, donde contará con bailarines, 18 músicos en escena y proyecciones de videos que inmortalizan los momentos más importantes de su carrera.

“Pensamos que con esta pandemia estaríamos en blanco y lo que es la vida, hicimos el streaming porque es una garantía para el público de que no habrá manera de contagiarse, tampoco va a fallar el Internet, porque les daremos algo de calidad, en uno de los recintos más famosos de México.

“ME SIENTO BIEN, MUY FUERTE”

Aída no quiere que la situación con su hermano opaque esta gran celebración, pero dejó ver a sus seguidores que se encuentra bien y que seguirá adelante.

“Me siento bien, me siento muy fuerte, decidida y firme a salir adelante. No dejaré que nada de esto opaque la gran celebración que tenemos. Soy una mujer sumamente feliz, dichosa, agradecida con su carrera y por el respeto y honor a mi público, no permitiré que esta situación sobrepase este festejo”, expresó.

SABÍAS QUE…

Por novena ocasión, Aída Cuevas fue nominada al Grammy Latino por su disco “Antología de la música ranchera”?

¡TOMA NOTA!

¿Qué? Concierto de Aída Cuevas “Celebrando 45 años de carrera”

Transmitido desde: El Auditorio Nacional de la Ciudad de México

¿Cuándo? Sábado 17 de octubre

Horario: 19:00 horas (Sonora)

Venta de boletos en www.eticket.mx

Retransmisión del concierto el 18 de octubre a las 13:00 horas (España)