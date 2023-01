A lo Belinda, Irina Baeva no quiere devolverle el anillo a Gabriel Soto, según Flor Rubio

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron luego de tres años de relación, la información la confirmó la conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, a través de fuentes confiables.

La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso”

comentó la periodista.



No devuelve el anillo

Y fue precisamente la publicación de un video que la rusa hizo hace algunos días, donde se le aprecia portando aún el anillo de compromiso generando más polémica pues según el reportaje del matutino, Gabriel le ha pedido a Baeva que le devuelva la joya y ella es quien se ha negado, versión que Rubio confirma de manera contundente.



“Que sabemos, sí se lo ha pedido, pero ella no lo quiere regresar", aseguró.

La ruptura

Fue a inicios del 2021 cuando el galán de telenovelas entregó el anillo después de 3 años de noviazgo. Sin embargo hoy la historia de amor parece haber llegado a su fin quedando solo la negativa de Irina a devolverlo como una forma de acallar los rumores de separación según la emisión, situación que para la periodista no tiene justificación.



“Tan fácil es como ‘ahí esta..tenga.. Pero igual no lo regresa, pero ya no lo usa. Que no lo use, si ya no tienes el compromiso te quitas el anillo...cuando ya no estás casado te quitas el anillo y no pasa nada”, manifestó la conductora.



Hasta el momento no hay confirmación ni negación por parte de la pareja sobre la finalización de su compromiso, pero el programa de Tv Azteca asegura que la actriz ha pedido que se retrase el comunicado que en estos días estaría anunciando formalmente su rompimiento.