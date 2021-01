A la protagonista de “El Mundo Oculto de Sabrina” no le gustó el final

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix despidió el 2020 con el estreno de la temporada final de “El Mundo Oculto de Sabrina”, basado en el cómic de Archie sobre la bruja adolescente.

Con los últimos ocho episodios de la serie, los seguidores de “Sabrina Spellman” pudieron ver el final de su historia y qué pasó con su doble vida como una estudiante de preparatoria y Reina del Infierno.

Pero tal parece que el desenlace no fue del gusto de los fans…especialmente de la propia protagonista Kiernan Shipka, que tampoco estuvo de acuerdo con lo que pasó.

SPOILERS (LEA BAJO SU PROPIO RIESGO)

En el capítulo final de la cuarta temporada, “Sabrina” se sacrifica para salvar a sus seres queridos y muere, llegando al “Más Allá” para su merecido descanso. Sin embargo, no estaría sola, pues su novio “Nick” habría decidido pasar la eternidad con ella en ese lugar.

En una entrevista a ET, Kiernan dijo sentirse sorprendida cuando leyó el guión por primera vez y vio cuál sería el destino de su amado personaje.

“Me sorprendió mucho. Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás, que era Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. No puede morir. Y luego pensé, ‘Oh, no hay más páginas. Creo que eso es todo (…) es un final dramático”, dijo Kiernan.