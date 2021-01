"A diferencia de lo que él cuenta, yo nunca le puse el cuerno": Anette Michel revive relación con Israel Jaitovich

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varios años de haber terminado la relación con Israel Jaitovich, la actriz y conductora Anette Michel revivió el tema y aclaró los verdaderos motivos por los cuales finalizó el noviazgo con el comediante.

En una entrevista que otorgó a Mara Patricia Castañeda, Anette Michel recordó la etapa de su vida en la que vivió junto a Israel Jaitovich, de quien aseguró le aprendió mucho, pero hubo ciertas situaciones que hizo que el amor se acabara.

Fue un hombre que me enseñó un montón de cosas, me ayudó a entender el movimiento de la ciudad. Es un hombre que me enseñó a negociar, fue como un papá para mí, era un hombre muy maduro para su edad porque sólo me lleva 4 años de diferencia”, dijo.