A días del aniversario luctuoso de José José, Marysol Sosa manda advertencia a Sarita Sosa

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasos días de conmemorarse el primer aniversario luctuoso de José José, es Marysol Sosa quien hace un llamado a su hermana menor, Sara Sosa, para que acceda a tener un acercamiento con la primera familia de su padre y les aclare muchas cosas sobre el deceso del llamado “Príncipe de la Canción”.

Ante las dudas que surgieron tras la muerte del intérprete de “Almohada” el 28 de septiembre del año pasado, es Marysol la que aseguró que no quitará el dedo del renglón hasta conocer todos los detalles que le arrebataron la vida a su padre.

“Clamando esta justicia que a parte se va a hacer porque en eso estamos, el tiempo que vaya a tomar a mí al día de hoy no me importa, yo estoy en ello por honrarlo, por amarlo más de lo que lo amamos y agradecida con toda la gente… porque toda la gente está con nosotros”, sentenció Marysol.

Por su parte, José Joel, primogénito del cantante, mencionó: “Desgraciadamente al día de hoy no tenemos comunicación con la gente de Miami (Sara Salazar y Sara Sosa), nos encantaría poder empezar a resolver de alguna manera, pero de no ser así, ahora que abra el mundo veremos qué sigue”.

Finalmente, el hijo mayor de José José destacó que gracias al talento que heredó de su padre no está sufriendo por la posible herencia que pudo haber dejado el artista. “Toda la gente nos sigue preguntando que si el testamento, que si el dinero, que si las regalías… ya veremos, no es algo que nos urja, no es algo que necesitemos, gracias a Dios al día de hoy Dios provee y no nos falta nada, y esa herencia de la que estamos hablando recae en nosotros”.