A Sebastián Rulli ''no le ilusiona'' casarse con Angelique Boyer

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Rulli confesó durante una entrevista con Univisión que no piensa casarse con su novia, Angelique Boyer, con quien ya lleva varios años de noviazgo.

“Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, afirmó.

De este modo el argentino deja en claro que ni a él ni a Boyer les interesa unir sus vidas en el altar y mucho menos mediante un papel.



Sin duda es una noticia que ha puesto un tanto triste a sus fans, pues muchos tenían la ilusión de ver vestida de novia a la francesa.

Cabe destacar que Rulli actualmente está triunfando con la serie ‘El Dragón’, que está basado en el libro del escritor español Arturo Pérez Reverte.