A Sachi Tamashiro la inspira la nostalgia

Para la actriz Sachi Tamashiro, tener un proyecto en televisión como la telenovela "Quererlo todo", significa retomar el estilo de programas que se hacían antes en televisión abierta y que al público le siguen interesando.

En el melodrama campirano, que protagoniza Michelle Renaud y Danilo Carrera, Tamashiro interpreta a Berenice, a quien define como una chica muy luchona que quiere salir adelante y que siempre ve por el bien de los demás.

"Me encanta que a ella le gusta el altruismo, ayudar a los niños. La comparación a lo mejor es un poquito rara, pero a mí me gusta mucho ayudar a los perritos de la calle, entonces en cuanto me dieron el personaje lo relacioné con ello", comenta.

"A los perros me encanta cuidarlos, ayudarlos y hacer cosas para que estén mejor y eso utilicé para el personaje", dice.

La telenovela se transmite de lunes a viernes a las 15:30 horas por Las Estrellas. A decir de Tamasi, una de las fortalezas de Televisa en ese sentido sigue siendo hacer novelas.

"El hecho de retomar los formatos anteriores donde la gente se enganchaba muchísimo me parece una buena estrategia y para nosotros como actores hacer telenovelas más largas es muy gratificante", explica la actriz en entrevista.

"Si era la fórmula que funcionaba que siga funcionando, esperemos que así sea. El hecho de tener más plataformas nos da un abanico mayor de cosas que ver, pero creo que retomar formatos anteriores hace que la gente se sienta identificada y siga viendo la telenovela, retomar lo que nos unía como familia le da un plus", considera.

En la trama, Berenice se enamora del padre Gabriel (interpretado por Juan Ángel Esparza) y a pesar de que éste la rechaza, ella se sigue aferrando.

Para Sachi, es una forma de retratar ese amor correspondido que puede ser también hacia un hombre casado o alguien que simplemente no está interesado. La actriz explica que se trata de una historia diferente a lo que se acostumbra.

"A veces ni siquiera es amor lo que uno está sintiendo y uno se obsesiona", explica.

"Berenice creo que admira mucho al padre y su forma de ser le llama mucho la atención, yo creo que ella está confundiendo el amor con admiración y acompañamiento", adelanta.