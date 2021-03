A Paris Hilton le ofrecieron vender muñecas sexuales con su cara y tener su propia marca de frijoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de alcanzar su fama con el controversial video sexual que la socialité, Paris Hilton, grabó hace varios años, infinidad de marcas y firmas de prendas de vestir, accesorios y productos han buscado a la rubia para que forme parte de su imagen.

En una entrevista que la empresaria otorgó al podcast “Hot Ones”, cuestionaron a la heredera del consorcio Hilton que si cuáles habían sido los productos más raros que le habían ofrecido para promocionar, ya que aparece en la promoción de una marca de salsas.

La actriz aseguró que en una ocasión le ofrecieron lanzar al mercado su propia línea de frijoles, lo cual le pareció bastante extraño, ya que siente que los frijoles no van con la imagen que proyecta, pero los empresarios tenían hasta un prototipo de cómo sería la lata del producto.

Una vez me preguntaron si quería hacer mi propia línea de frijoles Paris. A lo que dije: 'No sé, los frijoles realmente no van con mi línea de productos. Me mostraron una maqueta y era una lata rosada con mi foto sosteniendo frijoles. Eran los frijoles de Paris Hilton", platicó mientras reía, recalcando que declinó la propuesta.