A Mon Laferte se le resbalan las burlas y da la cara por Chile

"En Chile torturan, violan y matan", es el mensaje que Mon Laferte quería dar a conocer al mundo con su protesta topless, en la alfombra roja de los Latin Grammy el pasado 14 de febrero, pero tuvo como efecto secundario: una oleada de memes y parodias que se hicieron virales en la red.



"Tampoco se puede culpar a la gente si no ha visto la situación. Seguramente una persona que hizo una burla o una parodia, si hubiera visto a otra con un ojo sangrando o a una mujer contando cómo fue violada, no haría un meme. Esto es porque no hay información y no se sabe lo que pasa, pero está todo bien, la gente se expresa e Internet es así. Sabía que mi acto iba a tener muchas repercusiones, por eso también fui valiente, porque sabía que iba a exponerme yo y a mi cuerpo para llevar un mensaje, sabiendo que podía tomarse de cualquier manera", dijo Mon Laferte.



Incluso minimiza los comentarios que aseguran que lo hizo para promocionar el sencillo "Plata Ta Tá", que se estrenó el mismo día que se realizó la ceremonia de premiación: "me da igual lo que digan de mí, porque ese no es el tema ahora, el tema más importante es que en Chile se siguen violando los Derechos Humanos".



El tomar la decisión de mostrarse de esa forma en un evento tan mediático no fue cosa tan sencilla para la cantautora, pero ella explica que se armó de valor al recordar lo que vio durante su última visita a su tierra natal, desde gente que ha perdido la vista por los balines disparados por la policía hasta personas en la pobreza extrema, eso la hizo sentir incómoda y extraña en este faustos evento.



"No podía participar de una alfombra roja sonriendo, llevando un vestido elegante, sabiendo que en mi país siguen matando gente, violando a hombres y mujeres. Hay una cosa de conciencia y estando allá dije, tengo que hacer algo, manifestarme de alguna manera por los que no pueden hablar.



"Lo que hice no fue muy planeado, nadie sabía. Fue algo que tampoco pensé tanto porque hay que tener también mucho valor para hacerlo. No mentiré yo temblaba momentos antes de hacerlo hasta pensé en dejarlo, pero después me dije, no voy a tener miedo, tengo que moverme sobre él, si los más jóvenes en Chile han perdido la vida o la vista por exigir sus derechos básicos, yo no voy a tener miedo. El objetivo se logró y hoy en el mundo se habla de Chile y lo que pasa en estos momentos, incluso en países donde ni siquiera sabían que existía".



Después del revuelo que causó su paso por la alfombra roja, Mon se alzó con el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa por su producción "Norma", aún así de lo que se sigue hablando es de su semidesnudo, pero la cantante asegura no importarle que su premio haya pasado a segundo plano.



"Para ser honesta, y no por quitarle mérito al Latin Grammy, cuando llegué a Las Vegas lo que menos me importaba era la premiación como tal. Pero yo venía de Chile, donde vi tanta injusticia porque estuve participando en un montón de actividades sociales y manifestaciones, que lo más quería en ese momento era poder llevar un mensaje al mundo y que éste se enterará de las violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo hoy en Chile. Hay prioridades en la vida y para mí son mi gente, mi familia que está toda en Chile y que viven cada día todas estas violaciones".



Mon Laferte tiene la esperanza de que las cosas en Chile se calmen y mejoren, que el gobierno de Sebastián Piñera escuche las demandas del pueblo y responda positivamente. Además siente que en América Latina en general se está gestando un cambio, "creo que las políticas de izquierda y derecha son obsoletas, el mundo ha cambiado mucho y por lo tanto la gente necesita nuevos representantes que tengan las ideas que tiene hoy la gente, que son más abiertas, con más libertad e igualdad social. Latinoamérica vive una crisis pero después de una viene un momento mejor".



El 4 de octubre de este año el Ministerio de Transportes chileno anunció una nueva alza en los pasajes de metro, lo que desató una serie de movimientos sociales, encabezados en su mayoría por jóvenes, en protesta a este golpe en la economía familiar.