A Julieta Venegas le emociona llegar a los 50 años

La cantante mexicana Julieta Venegas está a tres meses de cumplir 50 años de edad, una celebración que le tocará en medio de una pandemia y en un momento de reinventarse como artista y a nivel personal.

“Me entusiasma mucho llegar a los 50, se me hace muy loco porque a las mujeres llegar a esta edad en un sistema patriarcal es como comenzar a desaparecer, pero hay que quitar esa idea; eso a mi emociona porque es otra etapa me siento muy libre en lo profesional, en mi familia, en mi existencia en general, ahora me gusta probar cosas y ver que pasa”, declaró la cantante en conferencia de prensa desde Argentina, país donde radica.

Venegas explica que hace tres años comenzó a vivir un momento de crisis, después de terminar una gira tan larga como fue Algo Sucede Tour (2015 – 2017), en ese momento se dio cuenta que había comenzado hacer las cosas de manera muy mecánica, componer, grabar y salir de gira, algo que ya no disfrutaba, fue por eso que decidió parar para volver hacer la cosas como al principio, en pequeño y de manera independiente, porque necesitaba recordar porqué hacía música.

“Mi manera de hacerlo fue salirme de ese círculo y enfocarme en otro aspecto que me gusta mucho que es el texto, que es otra cosa yo soy, no es que sea una gran escritora pero soy lectora, así llegue al proyecto de La enamorada, obra de Santiago Loza, fue desde el texto donde llegué a ese proyecto y me di cuenta que las canciones que hago vienen de las reflexiones de lo que leo”, explicó Venegas sobre la obra que presentó el año pasado en Argentina y que estrenó en México en junio vía streaming.

En esa etapa de reencuentro y de una gira muy personal como fue Íntimo, donde estaba sola en el escenario con sus instrumentos y frente a un público pequeño; fue como la pandemia del Covid-19 encontró a Julieta y sin querer el confinamiento en el que ha tenido que estar desde marzo, la ha llevado a componer nuevamente.

“En un principio no se me ocurrió que iba a escribir canciones, pero cuando cayó la pandemia me quede sin posibilidad de grabar nada, sólo tenía un celular, porque había planes de llegar en abril a México con la obra y aprovecharía para traer mi equipo de grabación, pero eso no pasó, entonces me di cuenta que tenía un metrónomo y un piano y me senté a escribir, no sólo de lo que estoy viviendo sino también de lo que leo.

“Ahora necesito escribir pero no sé hacia donde vaya, porque no tengo ni disquera, escribir más que motivación es terapia. Al escribir siento que me conecto con las cosas y las comprendo cuando escribo sobre ellas, el escribir sin saber qué pasará me dio como dio más energía para seguir”.