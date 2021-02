A Itatí le gustaría volver a ser una villana como Soraya Montenegro

Itatí Cantoral se ha consolidado como una de las mejores actrices de México, gracias a sus 34 años de trayectoria y a los personajes que se han quedado en la memoria de la gente como Alejandra Álvarez ("Hasta que el dinero nos separe", 2009) o Silvia Pinal ("Silvia, frente a ti", 2019), pero ella asegura que el papel que más le gusta es el de madre de sus tres hijos (José Eduardo, Roberto Miguel y María Itatí).

"Sí creo que el amor mueve al mundo, y no nada más el amor carnal, que también es importante entre la pareja, pero el de los hijos a mí me transforma todos los días. Yo nací queriendo ser mamá y Dios me lo concedió por triplicado, y hubiera tenido 10, bendito Dios me divorcié de Eduardo (Santamarina) porque los hubiera tenido. Amo a los hijos, gracias a ellos me mantengo en pie y por eso me encantan las redes sociales, por mis chiquillos".

Esta declaración salió a colación cuando se le cuestionó sobre su personaje de Andrea Ibarrola, de la telenovela "La mexicana y el güero", que este domingo llegará a su fin en una transmisión especial por Las Estrellas; quien a pesar de tener pocos escrúpulos y ser una estafadora, tiene cualidades que habría que destacar.

"La fortaleza y el amor por su hija, era una mujer que yo la veía y decía, está más loca que una cabra, porque le mentía a su hija y yo no creo en la mentira, no es que yo sea la mejor mujer, este personaje tenía muchos matices de villana; pero sí me identificaba en este gran amor, porque no le podías tocar a su hija".

Para Itatí el papel que le tocó interpretar en este melodrama, tenía un amplio abanico de matices, pero hubo uno en especial que conectó con ella de una manera muy profunda.

"Yo no soy una mamá soltera en el sentido estricto, me llevo bien con los dos papás de mis hijos, porque me casé dos veces, tenemos una relación amistosa. Eduardo Santamarina es un papá espectacular, maravilloso, y es gran amigo de mi hija María Itatí, lo mismo Carlos (Alberto Cruz) con mis hijos, pero no vivó con ellos, entonces como que también he experimentado estos vientos de madre soltera y apreció mucho a las mujeres que están en esta situación, y eso yo amaba de mi personaje".

Es este aspecto el que Itatí considera también empatizó con las mujeres que veían la telenovela, porque Andrea Ibarrola era una mujer que hacía todo por sacar adelante a su hija Katya (Gala Montes), tal y como sucede con la mayoría de las mujeres mexicanas, aseguró la actriz.

A pesar de que su papel en "La mexicana y el güero" no era una villana como las clásicas, y disfrutó mucho este personaje, Itatí sí quiere volver a interpretar una mujer malvada muy al estilo Soraya Montenegro, pero curiosamente la siguen llamando para hacer comedia.

"Me encantan las villanas de las telenovelas, en este caso me encantó ser la protagonista cuando en realidad era una villana, pero era como tridimensional porque se fue ganando el cariño de la gente, a pesar de que hacía cosas reprochables, como ser una tranza, que eso en sí es malo; pero las personas sí quieren que se quede con el güero. Si me preguntan a mí qué me gusta más, me gusta el drama y el teatro, la intensidad como Chéjov, Shakespeare y los griegos, pero todos me ven como una comediante".