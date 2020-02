A Frida Sofía ya no le interesa reconciliarse con Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán festejó su cumpleaños número 52 con un gran concierto en la Ciudad de México en el cual participaron varios artistas, entre ellos, su padre, Enrique Guzmán.

La cantante comentó que el gran deseo que pidió fue volver a ver a su hija Frida Sofía, con quien lleva un tiempo distanciada.

La hija de la Guzmán fue abordada por reporteros en el Aeropuerto de Los Ángeles, donde le cuestionaron si ya había reconciliación con su madre.

¿Ustedes nos han visto juntas? ¿No, verdad?... yo no tengo nada que decir de mi mamá… yo no he recibido ninguna llamada ni nada, desde hace años”, afirmó.