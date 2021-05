A Facundo no le importan las críticas y asegura seguirá divirtiendo al público

CIUDAD DE MÉXICO.- Facundo aseguró que no le importan las críticas que reciba por su forma de ser, sino lo más importante es hacer que el público se divierta.

Fue durante la presentación de su nuevo programa en TV Azteca, “Cazatesoros”, que Facundo destacó que no había sido regañado por sus jefes, tras recibir críticas por su manera de conducir la pasada entrega de los Premios Óscar 2021, ya que lo importante es divertir al público y llamar la atención del televidente.

El conductor, de 43 años de edad, comentó que por su “culpa”, las transmisiones de los Óscar de TV Azteca fueron tendencia y los ejecutivos de la empresa se dieron cuenta que su estilo de conducir no fue en “mala onda”.

Estuvo muy chistoso porque en esa entrega del Oscar fuimos tendencia por mi culpa. No podría decir que gracias a mí sino que por mi culpa, pero se habló más de los Oscares en Azteca que de cualquier otra televisora, y a su vez mis jefes se dan cuenta que no hice nada mala onda y que el objetivo de transmitir el Oscar en Azteca es llegar a una audiencia que no es cinéfila, sino a la audiencia que se quiere divertir, y ese era mi objetivo en los Oscares”, explicó.



Facundo: “No soy un embajador mexicano”

Algunos de los usuarios de las redes criticaron la forma de conducir de Facundo en un evento tan serio e importante para la industria del cine, y recordaron que en 2020, el presentador de televisión entrevistó a Bong Joon Ho, director coreano que ganó el Óscar como mejor director.

“Cuando empezaron a hablar de mí las cosas que decían no me parecía que tuvieran un sustento real, me acusaban de racista por haber dicho que Bong Joon Ho era un freak, pero él me dijo: ‘Sí, sí soy un freak’, cuando él estaba contento cuando yo hacía como que hablaba con él en coreano”, indicó.

Facundo resaltó que en aquella ocasión muchos se ofendieron por su comportamiento, pero cree que es una tontería que todos crean que él es un embajador de México y que representa a todos los mexicanos, cuando no es así.

“Todo el mundo se ofendió pero se me hace una estupidez que de repente crean que soy un representante de México, un embajador que va a llevar la cultura, se me hace una estupidez, yo estoy haciendo una entrevista y si eso lo hace un gringo o llevarle serenata a Tom Brady, los mexicanos estarían así de: 'Ohh qué chingón', y si lo hace Facundo está mal”, externó.



“Cazatesoros”, nuevo programa de Facundo

Facundo y Regina Murguía realizaron la presentación de su programa, el pasado miércoles, llamado “Cazatesoros”. Un programa de concursos de TV Azteca que iniciará el próximo 17 de mayo.

Será transmitido de lunes a jueves, en un horario de 20: a 23:30 horas, donde distintas familias podrán participar en distintos concursos y ganarse un premio económico.

De acuerdo a lo que explicaron los conductores a los medios, el programa tiene un formato coreano, pero la producción es mexicana y será liderada por Enrique Valdés y Jorge Ríos.

En cuanto a su relación con Televisa, el también actor aseguró que tiene muy buena relación con la empresa que lo lanzó a la fama y en la que fue uno de los consentidos.

“Yo me fui muy bien de allá, no me pelee con nadie, trabajando aquí todavía fui invitado a una comida de fin de año en casa de Bernardo Gómez y hablé con Emilio en buena onda, por más que estuve 25 años en Televisa, si no había un proyecto para mí pues ellos entendían que yo pudiera darle por otro lado”, finalizó.