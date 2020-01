A Emilia Clarke no le ayuda su trabajo; tiene mala suerte en el amor

La actriz británica Emilia Clarke, mejor conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie de HBO, "Game of Thrones", comenzó su carrera artística desde el 2007 hasta la actualidad, a lo largo de su vida como actriz ha interpretado diversos papeles en el mundo del cine, en los cuales curiosamente sus parejas pierden la vida, por alguna extraña razón, trama o circunstancia, quedándose sola.

En la serie "Game of Thrones", una herida infectada se convirtió en el fin de Khal Drogo, esposo de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), enamorada y embarazada, fue traicionada por una bruja que hizo que perdiera al hijo que esperaba, mató al caballo en un hechizo de sangre y dejó a Khal catatónico y en estado vegetal. Por lo que se vió obligada a asfixiar a su propio esposo.

Es la historia de amor entre Louisa Clark y William Traynor en la cinta "Yo antes de ti"; Will un joven rico que a consecuencia de un accidente queda cuadripléjico y es cuidado por una bella joven (Emilia Clarke), con el paso del tiempo ambos se enamoran. Sin embargo, eso no fue suficiente para Will pues, aún así decide aplicar la eutanasia que el amor.

En la película "Solo: Una historia de Star Wars", el joven Han Solo consigue huir de un planeta donde es perseguido, pero atrás queda su amada Qi'ra (Emilia Clarke), el contravandista promete volver por ella. Tras una serie de aventuras por la galaxia, se enfrenta a Tobias Beckett, y descubre que es esposo de su anterior amor, en la confrontación lo asesinó, dejando viuda a su amada.

Otra cinta en donde Emilia Clarke no tiene "suerte en el amor" es "Last Chrismas" en donde Kate (Clarke) vive amargada trabajando como elfo en una tienda navideña que abre todo el año, cuando Tom (Henry Golding) aparece en su vida, ella comienza a ser más optimista, pero al llegar diciembre, todo parece ponerse en contra de la pareja, después de un tiempo, ella fue a buscarlo y encontró a un agente inmobiliario, que le informó que el dueño anterior había muerto, en ese momento ella comprendió que el corazón que ahora late en su pecho era de Tom y que él sólo era visible para ella.