A “El Buki” le encanta ser tendencia en Twitter con sus frases románticas

HERMOSILLO.- Si algo ha hecho Marco Antonio Solís durante la pandemia es convertirse en trending topic en Twitter en más de una ocasión, todo gracias a una que otra frase romántica que comparte en determinados momentos y que inspiran tanto memes como suspiros.

A 45 años de carrera artística, “El Buki” agradece la oportunidad que le dan las redes sociales para abrirse más con su público.

No lo esperaba y eso me animó a explorar más reflexiones, como yo le llamo. De pronto son mensajes que llegan en determinado momento que la gente necesita, o gran parte de los tuiteros. Son meras reflexiones. A veces las escribo, y de vez en cuando las voy lanzando. Es una forma de mantenernos en contacto”, dijo Marco Antonio Solís en rueda de prensa con los medios.

El cantante está preparando su primer concierto streaming “Bohemia en la Pandemia” el próximo 10 de mayo, donde mostrará una faceta mucho más íntima con música acústica y un repertorio que no suele interpretar en las presentaciones en vivo.

“Será un concierto a puerta cerrada en esta situación que estamos viviendo, y a la cual le hemos titulado ‘Bohemia en Pandemia’. Habrá sorpresas muy agradables y es una especie de acústico, algo que no he hecho nunca, algo más íntimo y con otras canciones, otro repertorio que casi no canto en otros conciertos en vivo”, adelantó.

“(Además) hay una canción nueva precisamente. Estamos por lanzarla. La lanzaremos el 7 de mayo, a pocos días, y sí, es un tema nuevo que tenemos en pausa de hecho y ahora llegó la oportunidad de hacerlo público.

QUIERE UNA BIOSERIE, PERO CON UNA CONDICIÓN

Solís aseguró que, durante la pandemia, recibió muchas propuestas para hacer una serie biográfica, las cuales ha rechazado hasta el momento, ya que ninguna cumple con la única condición que tiene para producirla.

“Quiero decirlo de mi propia voz con todo, como es, creo que es uno de mis requerimientos y por los cuales me detuve y ahora me dan esa oportunidad de ser yo el narrador de esta historia, vamos cercanos a eso”, comentó.

HA PENSADO EN EL RETIRO

Con casi cinco décadas de carrera, “El Buki” no niega que ha pensado una que otra vez en retirarse. Sin embargo, siempre se retracta, pues descubrió que él particularmente no le gusta tomar decisiones predominado por el cansancio.

“Cuando estoy muy cansado siempre pienso en retirarme, cuando llego de giras muy pesadas, son muchas horas de viaje, conciertos entre semana y sí, el cansancio nos hace pensar diferente, pero luego el descanso nos llena de ánimo y energía otra vez”, confesó.

“Soy de las personas que no sé decidir cuando estoy cansado, a todo diré que no. Una vez, en una gira con Chayanne estábamos muy cansados, íbamos caminando en el pasillo después de terminar y dice ‘Ahora sí, no estoy ni para mí’ y así termina uno. Yo aconsejo que nadie decida nada cuando se está cansado, que esté bien anímicamente”, explicó.

UNA NOCHE DEDICADA A MAMÁ

Su presentación streaming tendrá lugar en la víspera del Día de las madres, por lo que dedicará la noche a las matriarcas del hogar, quienes, reconoce, han sido fieles seguidoras de su carrera durante toda la vida.

“La mamá tiene la gracia de la bendición. Una bendición de una mamá es muy muy importante, muy poderosa. Hay que entender eso. Yo les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren desde el fondo de mi corazón”, agregó.

“Mi madre fue mi fan #1. Ella no escuchaba otras cosas más que canciones de su servidor. Siempre me apoyó, me echó porra, me cuidaba mucho pidiéndome que descansara, que pasara tiempo con la familia. Esto tiene también en este concierto hay una canción que no puede faltar que se llama ‘Te amo mamá’ que es una de las canciones más importantes de estas fechas”, finalizó.

“Bohemia en la pandemia” se presentará el próximo 9 de mayo a las 20:00 horas (18:00 horas Sonora) a través de Cinépolis Klic.