A Celia Lora le mata la pasión los calzones con hoyos

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora confesó que tipos que traen tanga, calzones con hoyos y hasta con "raja de canela" y es mejor que no se acerquen a ella porque le da asco.



Así lo reveló en el programa "Terapia de Shock" en donde la hija del rockero Alex Lora, fue cuestionada por la conductora Silvia Olmedo sobre la ropa interior que inmediatamente le mata la pasión.



"¿Cuando ves a un hombre con tanga?", preguntó la psicóloga experta en relaciones de pareja.



A lo que Lora contestó: "No, bye, es un bye. O sea, no hay manera, bendito sea a dios no me ha pasado", aseguró.



La titular española del programa de Unicable, le pidió a Celia que confesara otra cosa que no le agrade de los calzones de un hombre que quiere tener algo más que una salida con ella.



"Me ha tocado que traigan hoyos en los calzones, eso si es... Los colores también, hay unas combinaciones raras que no me gustan", platicó mientras la conductora le volvió a preguntar que si esto le bajaba la pasión.



"Me da asco el fulano, porque eso dice mucho de tú higiene personal, totalmente, se acabó", a lo que Olmedo volvió a atacar, "¿y si hay canela?, ¿te ha tocado con canela?".

La influencer de Acapulco Shore, inmediatamente reveló, con una sonrisa de oreja a oreja y con todo el panel y el público del programa carcajeándose, que: "Ah, mil veces, claro, bye".



Así que ya lo saben si pretenden querer algo más con la Playmate, no se pongan tangas, calzones con hoyos y por supuesto hay que bañarse antes porque también "la raja de canela" le matan la pasión.



Celia sigue manteniendo entretenidos a sus seguidores en su cuenta de Instagram con fotos en donde presume lo que la naturaleza le ha dotado de más, ya sea con una camiseta mojada o un traje de baño chico y ajustado.



También, Lora festejó en grande las pasadas Fiestas Patrias y con tan sólo un sombrero sin top y en tanga de color rojo mostró su trasero, momento que fue aplaudido por más de 194 mil personas.