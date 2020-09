A Carlos Cuevas no le preocupa la demanda de Aída Cuevas

HERMOSILLO.- Carlos Cuevas tiene la conciencia tranquila, pues sabe que no hizo nada malo contra su hermana, la cantante Aída Cuevas, quien ya levantó una demanda penal por daño psicoemocional y levantó una carta pidiéndole que se abstuviera de hacer declaraciones “burlescas e imprecisas” en su contra.

“Esto es una locura de pandemia, es algo que yo no sé por qué están haciendo una campaña de terror contra mí, quieren denigrarme, no sé qué pasa ahí (…) Debe existir la cordura y ya me llevaron a un plano legal y yo considero que no tienen nada de pruebas y yo tengo mi conciencia tranquila que eso es lo más importante”, dijo Carlos Cuevas en entrevista para Grupo Healy.

“Yo sigo defendiéndome de esos ataques contra mi persona que no sé por qué son, no sé qué callos pisé cuando dije que Juan Gabriel no me consta que le pidiera matrimonio a nadie, y menos a la señora, y de ahí viene todo”, explicó.

Y HABLANDO DE JUAN GABRIEL....

El llamado “Rey del Bolero” también se refirió a la supuesta petición de uno de los abogados de su hermana de abstenerse de volver a cantar los temas del llamado “Divo de Juárez”.





“Es una tontería. La única persona que te puede prohibir cantar a alguien, ya sea Juan Gabriel, Manzanero o quien sea, es una autoridad como un juez. Entonces, mientras a mí no me lleguen y me digan ‘No puedes cantar a Juan Gabriel’, seguiré cantándolo”, declaró.

LISTO PARA UNA NOCHE SANTANERA

El intérprete de “Noche no te vayas” y “Sin Ti” no deja que le afecte esta situación y se prepara para su concierto el próximo 26 de septiembre con la auténtica Sonora Santanera de Gildardo Zarate, el cual será su quinto show streaming desde que comenzó la pandemia.

“Yo estoy muy feliz porque en verdad yo creo que este próximo concierto va a ser del agrado de muchas familias porque para eso lo hacemos, para la familia”, agregó.

“Si te pones las pilas puedes hacer cosas maravillosas, como esto de hacer streamings, ya llevo 5 y ha sido precioso (…) tienes que adaptarte a todo, a lo que está ahorita, y esto es lo que Dios nos puso en nuestro camino, porque hay compañeros que no tienen la oportunidad de hacerlo”, remató.

DETALLES

¿Qué? Concierto “Todos Somos Santanera”.

¿Con quiénes? Carlos Cuevas y la Auténtica Santanera de Gildardo Zarate.

¿Cuándo? Sábado 26 de septiembre.

Horario: 21:00 horas (19:00 horas Sonora)

A través de e-ticket live.

Preventa: 250 pesos a través de www.eticket.mx