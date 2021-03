A Ariadne Díaz no le importa que su hijo se pinte las uñas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son unas de las parejas más queridas del medio del espectáculo y su hijo Diego se ha ganado el cariño del público con sus ocurrencias.

Ahora en contigencia la actriz se ha encargado de estar más activa en sus redes sociales y compartir los momentos que suelen pasar en familia, pero en distintas ocasiones ha sido criticada por la manera en que va criando a su hijo.

Hace unos días Ariadne publicó por medio de su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías donde el menor aparecía usando falda y tacones.

Pero lo que llegó a llamar la atención de sus fanáticos fue la imagen que compartió la actriz donde el menor aparece con sus uñas pintadas de muchos colores.

Al parecer Díaz jugó un tiempo con su hijo al manicure donde también a su mascota le llegaron a pintar en las uñas, algo que a muchos de los usuarios no les pareció y la comenzaron a criticar.

Alguien: Y en tu casa andan aburridos?" escribió la actriz.

Sin embargo hubo otros fanáticos de Ariadne que le aplaudieron por hacer este tipo de actividades con su hijo y tumbar distintos tabús que hay sobre el tema.

Hasta ahora la actriz no ha hablado al respecto, pero no es novedad que esté en vuelta en polémicas hace unas semanas fue criticada porque su marido "no la dejaba" trabajar.

Y es que en un video que publicó Ariadne le pide a Marcus que ya la deje regresar a la televisión, a lo que este responde que ese comentario lo venía diciendo un fanático que está "enamorad" de la actriz.

Con información de TVNotas