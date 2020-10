A Alicia Machado ‘no se le hizo’ con Luis Miguel

Ciudad de México.- Luis Miguel sigue dando de qué hablar, aunque éste no lo haga directamente. Ahora, la ex Miss Universo Alicia Machado recordó el romance que tuvo con el cantante y ventiló algunos detalles de cómo se desenvuelve “El Sol” en la intimidad, como pareja.

En entrevista con Omar Chaparro en el show Tu-Night, la venezolana fue cuestionada sobre su pasado y el romance que tuvo con el intérprete de “La incondicional” hace más de dos décadas, al ser cuestionada la también empresaria se sonrojó y contó su verdad.

“¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, preguntó Omar Chaparro.

“Puedo contestarlo… nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena”, respondió Machado.

Comentó que en ese entonces era muy joven, aunque en la actualidad sí siente desilusión de que no haya pasado.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, agregó entre risas.

Asimismo, la ex modelo refirió que aunque no hubo algo sexual, Luis Miguel da muy buenos besos y que aparte es todo un caballero: Besa “bellísimo, muy ricos”, agregó Alicia Machado.

Para saber:

Alicia Machado fue la cuarta mujer originaria de Venezuela en ganar el certamen de belleza Miss Universo convirtiéndose en la mujer más hermosa del mundo, ella inició su carrera en certámenes de belleza en los noventas y en 1995 se coronó como Miss Venezuela.