A 40 años de la muerte de Ian Curtis, su música es de culto

Un 18 de mayo de 1980, Ian Curtis terminó con su vida al ahorcarse en la cocina de su casa. El que fuera vocalista de Joy Division no pudo seguir con la depresión que sufría, por lo que, inspirado por la película "Stroszek" de Werner Herzog y el disco "The Idiot" de Iggy Pop, encontró una salida al dolor con su suicidio.

A pesar de que su banda solo lanzó dos discos de estudio, el legado del originario de Manchester se ha mantenido hasta la actualidad, al grado de ser inspiración de bandas como The Cure, Nine Inch Nails y Napalm Death.

En su trayectoria de cuatro años, Ian Curtis y compañía dejaron canciones que se convirtieron en himnos y consolidaron a Joy Division como una banda de culto.

"Love Will Tear Us Apart"

Quizá el tema más famoso del grupo. Escrita por el propio Curtis, la canción habla acerca de su fallido matrimonio con su esposa Deborah y su romance con una fanática de la banda. Este sencillo está presente siempre en los conciertos de New Order, la banda que surgió de las cenizas de Joy Division.

"Disorder"

Es la pieza que abre el disco debut "Unknown Pleasures". Podría ser la carta de presentación de los ingleses ya que inicia con un intro de batería a cargo de Stephen Morris, al que se le suma el bajo de Peter Hook y la guitarra de Bernard Summer para culminar con la voz de Ian.

"She's Lost Control"

De acuerdo a la película Control, basada en las memorias escritas oir Deborah Curtis, esta canción tuvo como inspiración a una mujer que sufrió de convulsiones enfrente de Ian mientras trabajaba en una oficina.

"Transmission"

Este tema salió en vinilo en 1979 y es uno de los más conocidos de Joy Division. Mientras la banda interpreta la canción, Curtis realiza uno de sus clásicos bailes que asemejaban a la epilepsia que sufría.

"24 Hours"

Pertenece al segundo disco "Closer", el cual salió después de la muerte de Ian. El tema está conformado por una de las letras más oscuras y deprimentes que podrían mostrar el sufrimiento del músico.