A 40 años de 'Alien'

Un huevo... encerró la mayor amenaza alienígena que se estrenó el 25 de mayo de 1979. El tráiler no decía nada más, no había más elementos o sonidos, los protagonistas no tenían idea y sólo la frase mítica: "En el espacio nadie puede oír tus gritos". Hoy, a cuatro décadas, "Alien", dirigida por Ridley Scott, es una película de culto, que tendrá su remasterización.

Efectos galardones. El filme ganó el Óscar, el premio en el Festival de Cine de San Sebastián y los BAFTA a los Mejores Efectos Visuales. El "quebrantapechos" se inspiró en una pintura de Francis Bacony. Los actores no sabían cómo se desarrollaría este segmento, por lo que su reacción fue espontánea y natural. La prótesis donde sale la criatura estuvo rellena de carne y mariscos.

Xenomorfo mortal. Es un ente biológico, inteligente, pero siempre en un nivel animal, carente totalmente de desarrollo tecnológico o individualidad. Posee una memoria genética y es carnívoro.

Gritos de pánico. Veronica Cartwright. Quien más sufrió en el rodaje fue Veronica, quien incluso, en un ataque de pánico colapsó y desmayó. Los actores no sabían nada del "quebrantahuesos", por lo que ella, al ser salpicada con sangre entró en paranoia. Posteriormente, al ver al Xenomorfo real, los gritos de pánico no se hicieron esperar.

El elenco histórico. El reparto estuvo integrado por los actores Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Yaphet Kotto.

El universo de "Alien". H.R. Giger. El artista suizo era un pintor famoso cuyas visiones sombrías en un estilo que él llamó biomecánico estaban ampliamente difundidas, sobre todo en la década de los 60, en el libro ilustrado "Necronomicon" y esto llamó la atención del director Ridley Scott, para que él creara el universo visual de "Alien".

Venció a su "monstruo"

Para el nigeriano Bolaji Badejo, de 2.18 metros, Alien le dio vida y a pesar de que murió prematuramente, sin ver los alcances del monstruo que él representaba, su participación marcó una época del cine de terror espacial.

El joven nigeriano estudiaba diseño gráfico en Londres y fue localizado en un bar por Peter Archer, uno de los ayudantes de Ridley Scott. Badejo daba el físico: medía 2.18 metros y presentaba una extrema delgadez, así que cumplía con los requisitos para interpretar el personaje de Alien.

Bolaji asistió a clases de interpretación y no le dejaban casi relacionarse con los otros actores para que fuera más real su papel. A Badejo le diagnosticaron de pequeño anemia de células falciformes, trastornos hereditarios en los globos rojos que provocan problemas con la hemoglobina encargada de transportar el oxígeno por todo el cuerpo.

Empezó a notar los síntomas de esta enfermedad a los 30 años, aunque podía mantener su vida normal. A los 39 años lo ingresaron en el hospital St. Stephen en Ebute Metta, Lagos, donde murió el 22 de diciembre de 1992. "Nunca dejó que la anemia afectase su vida. Lo hizo lo mejor que pudo", afirmó su hermana Yinka.