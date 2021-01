¡90 kilos después! Así es el impresionante cambio de Yuliana, ganadora de “La Voz”

CIUDAD DE MÉXICO.- La ganadora de la quinta temporada del reality "La Voz México", Yuliana Martínez, no solo destacó por su voz, sino por su imagen, que actualmente luce completamente renovada con decenas de kilos menos.

La integrante del equipo de J Balvin, quien ha apoyado a la cantante en su carrera musical, presume en sus redes sociales cómo bajó más de 90 kilos, incluso después de haberse convertido en mamá.

Pese a su incuestionable talento en el canto, Yuliana tenía conflictos por su peso. La báscula llegó a marcar 158 kilos y aunque nunca perdió su sonrisa, eso no la hacía feliz.

Según una entrevista que tuvo el cantante J Baldwin hace un par de años, contó que se dio cuenta que había que resolver el conflicto de su peso, y se ofreció a ayudar a la intérprete.

“Él notó que me sentía mal, las dificultades que tenía sobre todo para respirar al momento de cantar, además de los dolores que tenía en mis piernas por el mismo sobrepeso. ‘Vamos a buscar un médico para que te opere’, me dijo esa misma noche. y desde entonces ha estado conmigo”, afirmó Yuliana.

En su cuenta de Instagram celebra el cambio, y también se acepta a sí misma tal cual es: "Mi piel está llena de estrías, cicatrices y demás. Mi piel está suelta, tan suelta que me causa inseguridad. Mi piel es el vivo recordatorio DIARIO de mi pasado, de mi depresión, de mi falta de autoestima y amor propio", confesó y agregó, "Sin embargo, mi piel soy yo. Cuento mi historia, mis mayores miedos y mis inseguridades".

La cantante que saltó a la fama en el 2016, tenía problema de tiroides, sufrió un preinfarto y estaba en la antesala de la diabetes. Sin embargo, se sometió a una cirugía de by pass gástrico, con la que en 18 meses bajó drásticamente de peso.

“Antes y después. 2 años de trabajo… Sí, me operé, no fue la salida fácil. El tener una cirugía es solo tener una herramienta, la disciplina y el trabajo sigue siendo mi parte. Es un reto cambiar tu modo de vida… Empecé con el reto de bajar 90 kilos, me faltan 20. Vamos con todo”, comentó según Las Estrellas.

Comparte su antes y después

“Recuerdo cuando empecé a querer bajar de peso. Hablando un día con José él me pregunto que si lo hacía porque así lo quería yo o no. Jamás había escuchado a alguien hacer la pregunta de ese modo", platicó la cantante.

Durante la plática confesó que siempre había recibido comentarios sobre su sobrepeso, pero nadie la había cuestionado sobre cómo se sentía ante esta situación, hasta que un día su couch la cuestionó al respecto.

"Todos me aconsejaban bajar de peso o hacían comentarios fuertes de mi cuerpo pero nadie se había tomado la molestia de preguntarme si eso era algo que yo quisiera”, confesó Yuliana.

“Cuando lo pensé bien y en todos los beneficios que eso me traería José siempre me impulsó... Aquí un before and after! Love u baby @jbalvin”, le agradeció a J Balvin por el incondicional apoyo en su proceso de transformación.