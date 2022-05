8 datos del nuevo álbum 'Un verano sin ti' de Bad Bunny

Tijuana, Baja California.- El puertorriqueño Bad Bunny estrenó el día de ayer 5 de mayo, su sexto álbum de estudio titulado "Un verano sin ti". La noticia causó impacto en las redes sociales, por ello, aquí te traemos algunas curiosidades de su lanzamiento:

1.-La ex pareja del 'Conejo Malo' aparece en el disco

En la canción 'Dos mil 16' la voz que dice 'Bad Bunny baby' le pertenece a su ex novia del cantante llamada Carliz quien lo apoyo al inicio de su carrera.

2.- Rompió records en reproducciones en sus primeros minutos

El sencillo 'Moscow' superó 1 millon de visitas a los 11 minutos de estrenarse. Además, el álbum se cayó en spotify a los segundos de subirse, en esta plataforma tuvo el récord de mayor stream del año.

3.-La novia actual de Benito canta en 'El apagón'

Para New York Times, reveló la razón de la participación de Gabriela. "Esta es una canción del corazón, no quería contratar a un artista famoso, quería que alguien la cantara por amor, porque es un mensaje sincero".

4.- Fue tendecia en twitter

Encabezó el #1de las tendencias en la plataforma twitter a nivel global y sus canciones fueron trending topic.Además, en los primeros minutos obtuvo 600 mil tweets.

5.- 'Andrea' esta basado en un feminicidio en Puerto Rico

"Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer, y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten".

El año pasado, Andrea trabajaba en un restaurante nocturno en Puerto Rico y fue asesinada por su acosador aún cuando lo había denunciado a las autoridades.

6.- El puertorriqueño escribió todas las canciones

El intérprete de 'Un coco' compuso en su totalidad el disco y los únicos temas que cuentan con 2 escritores son sus colaboraciones.

7.-Los mexicanos son quienes más escuchan al trapero

Según Youtube, en México es donde más se escucha a este artista alcanzando los 2 millones y medio de visitas en un año. Sobretodo en CDMX.

8.- Bad Bunny presentará su nuevo álbum en México

Benito vendrá a Monterrey el 3 y 4 de diciembre y a CDMX 9 y 10 de diciembre. En esta presentación cantará sus nuevos éxitos y anteriores.