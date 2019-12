7 mujeres más se unen a las acusaciones contra Cuba Gooding Jr

ESTADOS UNIDOS.- En una nueva presentación judicial con fecha del 18 de noviembre, las acusaciones de otras siete mujeres, incluidos toques, manoseos y besos no deseados, se presentaron contra Cuba Gooding Jr. en su actual caso de Nueva York, según información de E! News.

Según los documentos, los fiscales han pedido al tribunal que permita que las acusaciones se utilicen en el juicio como prueba de la intención de Gooding y "la falta de ausencia o error".

Las nuevas acusaciones, que datan de 2003, incluyen a una mujer que el actor supuestamente llevó a un concierto en 2009. Allí, supuestamente, comenzó a besarla en un pasillo "aislado" sin su consentimiento.

Después de que ella lo empujó y dijo que no, él supuestamente colocó sus manos sobre su glúteo, empujó su mano con fuerza en el área de la entrepierna de sus medias y colocó sus dedos sobre su esfínter, su fuerza supuestamente causó que las medias se rasgaran. Según los documentos, la soltó cuando ella mordió la mejilla de la estrella.

En otro supuesto incidente en Atlanta en 2011, Gooding fue acusado de deslizar su mano por el interior de los pantalones de otra mujer y acunar su glúteo sin su consentimiento. Según los documentos, presuntamente agarró la entrepierna de otra mujer dos veces sin su consentimiento en 2016 en un restaurante de Malibu y, en un día diferente, supuestamente colocó su mano en el área de su entrepierna "con un movimiento rápido".

"Cuba Gooding, Jr. ha negado y niega todas las acusaciones de conducta criminal", dijo su abogado, Mark Heller, a E! News.

En octubre, los fiscales admitieron a 12 "testigos de Molineux", conocidos como tales porque son actos no acusados. El juez dictaminará en enero si permite o no permitir todas las acusaciones no cargadas en el caso en su contra.